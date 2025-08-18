Cinco personas resultaron lesionadas tras la colisión de alta energía entre dos vehículos en la ciudad de Valparaíso.

Uno de los autos involucrados en el accidente que se registró la noche de este lunes pertenece a la Armada (Policía Marítima).

Central de Comunicaciones de Bomberos de la Ciudad Puerto despachó las máquinas M41 y M101 a la emergencia que se produjo en la avenida Errázuriz con pasaje Ross.

Cabe señalar que los heridos fueron derivados hasta un centro asistencial para evaluar la gravedad de las lesiones.

