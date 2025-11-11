Cinco meses sin fallo: Lagomarsino insta al TC a pronunciarse sobre recurso por exclusión de 14 estudiantes ciegos en Viña del Mar

A cinco meses de haber ingresado ante el Tribunal Constitucional (TC) un recurso de inaplicabilidad contra la norma que establece la edad máxima de ingreso a la educación especial, el diputado Tomás Lagomarsino y los 14 ex estudiantes ciegos del Instituto Vicente Mosquete de Viña del Mar, hicieron un llamado para que el TC entregue su fallo, el que esperan a su favor para poder concluir con sus estudios y rehabilitación, luego de haber sido desvinculados antes de finalizar el programa.

"En el mes de enero de 2025 tomamos conocimiento del caso de 14 estudiantes del Instituto Vicentes Mosquete, todos ellos con una discapacidad visual que fueron, lamentablemente, expulsados en aquel momento por la Corporación Municipal de Viña del Mar”, sostuvo el legislador del Partido Radical.

En ese contexto, explicó que “ingresamos en aquel entonces un recurso de protección a la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que perdimos en primera instancia, pero que apelamos a la Corte Suprema e ingresamos un recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional (TC)”.

“Esto, para que la norma legal del DFL que establece la Ley General de Educación sea declarada inaplicable el Artículo 27 que establece la edad máxima de ingreso a la educación especial”, agregó el congresista del Distrito 7 de Valparaíso.

Según lo observado por el parlamentario, “esta norma perjudica a miles de personas en todo el país que, como Jorge, adquirieron una discapacidad visual después de los 26 años y que el sistema educativo deja de lado, que no lo entrega herramientas para poder desenvolverse con normalidad nuevamente en la sociedad: Braille y uso de bastón, entre otros”.

“El TC desde el 11 de junio –ya van cinco meses– que tiene pendiente el fallo de este recurso de inaplicabilidad. Y llamamos, por supuesto, al TC a que de una vez por todas falle en derecho y constitución en este caso de estos 14 estudiantes que han visto, lamentablemente, vulnerado su derecho a la educación”, enfatizó.

Por su parte, uno de los 14 ex estudiantes del Instituto Antonio Vicente Mosquete, Jorge Silva, detalló que “alcancé a estar cuatro meses dentro de la institución, después quedé fuera del sistema por problemas de edad y términos de la enseñanza media”.

Finalmente, y sumándose al llamado para obtener pronto un fallo, también manifestó que “me encantaría volver a terminar mi proceso educativo para poder integrarme en un 100% social y laboralmente”.

