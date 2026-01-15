Cinco detenidos dejan patrullajes policiales en cerros Alegre y Concepción de Valparaíso

El refuerzo operativo asociado al plan «Verano Seguro» permitió a Carabineros detener a cinco personas en cerros turísticos de la comuna de Valparaíso.

La fiscalización policial se realizó en el perímetro bajo el cuidado de la 8ª Comisaría, que comprende tradicionales sectores como los cerros Alegre y Concepción.

Con el reforzamiento de la Sección Centauro de la Prefectura de Valparaíso, se logró detener a un hombre con antecedentes penales por el delito de porte ilegal de arma de fuego de fabricación artesanal y, además, violación de morada.

De igual forma, se informó la detención de otros tres sujetos que portaban elementos conocidos para la comisión de delitos y que abordaban un automóvil indicado en investigaciones anteriores como el medio de movilización de quienes cometen robos de accesorios de vehículos, motivo por el cual también fue incautado.

Finalmente, en el procedimiento se capturó a un individuo que mantenía una orden vigente de aprehensión, aunque no se detalló el delito en cuestión.

Una vez informados los detalles del procedimiento policial, el Ministerio Público estableció que los cinco imputados sean puestos a disposición de tribunales.

PURANOTICIA