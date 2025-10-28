Cinco detenidos deja servicio policial en el plan de Valparaíso: se incautaron armas blancas, cigarrillos y cableado eléctrico

La Sección Centauro de la Prefectura de Carabineros Valparaíso obtuvo positivos resultados en el último servicio policial realizado en el plan de la Ciudad Puerto.

De esta manera, cinco personas fueron detenidas por los delitos de receptación, porte ilegal de arma blanca, ley de aduanas y orden vigente por robo en lugar no habitado.

La institución policial detalló que en el operativo se efectuaron 45 controles, tanto de identidad como vehiculares, además de 10 infracciones a la ley de alcoholes.

Así también, se incautaron tres armas blancas tipo cuchillo, de 19 centímetros, además de 128 cajetillas de cigarros de contrabando y 30 metros de cableado eléctrico pertenecientes a una de las estaciones del Metro de Valparaíso.

