Cinco detenidos deja operativo del OS7 en Viña del Mar: Carabineros incauta más de tres kilos de droga y un precursor químico

Cinco personas fueron detenidas tras un operativo desarrollado por Carabineros del OS7 Valparaíso en distintos sectores de Viña del Mar, en el marco de una investigación coordinada con la Fiscalía Local de la Ciudad Jardín que permitió desarticular una organización delictual dedicada al tráfico de drogas.

Las diligencias contemplaron el cumplimiento de órdenes de entrada y registro en cinco inmuebles de la comuna, procedimiento que contó con el apoyo de las secciones OS7 de San Antonio y Aconcagua, personal del GOPE de Santiago y Valparaíso, además de efectivos de Control de Orden Público (COP).

Como resultado del operativo, fueron detenidos J.A.O.M., de 41 años; J.R.C.P., de 44; F.J.S.J., de 40; A.J.G.A., de 24; y C.F.A.C., de 33 años. Todos son de nacionalidad chilena y registran antecedentes penales, según información de la policía uniformada.

Durante los allanamientos, se incautaron más de 2 kilos 200 gramos de clorhidrato de cocaína, cerca de 800 gramos de pasta base de cocaína y más de 300 gramos de cafeína, utilizada para el abultamiento de droga, además de más de un kilo de anhídrido acético, precursor químico empleado en la elaboración de sustancias ilícitas.

Asimismo, se decomisó una pistola a postones, un revólver a fogueo, 15 cartuchos calibre .22 sin percutir, dos cartuchos de fogueo calibre 9 milímetros y una bala pirotécnica, además de alrededor 600 mil pesos en dinero en efectivo, teléfonos celulares y otros elementos asociados a la actividad ilícita.

Por instrucción del Ministerio Público, los cinco detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía para su respectivo control de detención.

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