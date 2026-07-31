Camión provocó caída de postes y complicó reposición del suministro eléctrico en Quilpué

Cientos de vecinos de la comuna de Quilpué permanecen sin suministro eléctrico luego de una doble emergencia que complicó las labores de reposición del servicio iniciadas durante la jornada.

Un camión tolva que transitaba por el Camino Troncal Antiguo, a la altura del sector Paso Hondo, enganchó cables aéreos, generando un efecto dominó que derribó al menos tres postes de distribución eléctrica.

"Varios postes terminaron en el suelo tras el paso de un camión tolva que habría enganchado los cables en Camino Troncal Antiguo", confirmaron testigos y fuentes en el lugar del incidente.

El nuevo daño obligó a modificar el plan de emergencia, retrasando la reposición del suministro para los vecinos afectados.

Desde la empresa distribuidora informaron que debido a este nuevo daño en la infraestructura de distribución, las cuadrillas deberán atender primero esta contingencia antes de continuar con las labores para normalizar el suministro en el sector.

Asimismo, indicaron que personal técnico de Chilquinta continúa desplegado en la zona para restablecer el servicio.

"Chilquinta trabaja para reponer el suministro eléctrico en el sector'' y "equipos de Chilquinta continúan trabajando en el lugar para restablecer el servicio", realizando maniobras prioritarias para despejar la vía pública, retirar el material dañado y levantar nuevamente las estructuras caídas.

Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas, aunque se mantienen los desvíos de tránsito y el corte de suministro mientras continúan las labores de reparación de la infraestructura eléctrica.

(IMÁGENES DE CHILQUINTA)

PURANOTICIA