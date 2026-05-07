Cinco destinos de la región de Valparaíso superaron la media nacional de ocupación turística en pasado fin de semana largo

Segundo fin de semana largo del año, correspondiente al Día del Trabajador, y las proyecciones señalaban que la región de Valparaíso sería el principal destino de viajes con pernoctación del país. Estas estimaciones son coherentes con el informe “Tasa de Ocupabilidad en Establecimientos de Alojamiento Turístico”, elaborado por el Departamento de Estadísticas de Sernatur.

De acuerdo al documento, la media a nivel nacional de ocupación fue de 38,8%, 5,2 puntos porcentuales menor que en igual fecha de 2025. En este contexto, cinco los destinos de la región se ubicaron sobre dicha cifra.

Al realizar el análisis de los números regionales, solamente Reserva de la Biosfera PN La Campana aumentó su tasa de ocupación, manteniéndose la tendencia nacional a una disminución en los porcentajes.

La directora regional de Sernatur, Carolina Carrasco, destacó que “tenemos buenas noticias respecto a la ocupación en alojamientos turísticos el fin de semana largo recién pasado, y es que cinco destinos regionales se posicionaron sobre la media nacional: Reserva de la Biosfera PN La Campana; Rapa Nui; Valle del Aconcagua; Litoral Viña del Mar – Concón; y el Litoral Ritoque-Los Molles, presentaron una ocupación entre el 69% y 46%, respectivamente”.

La autoridad regional de turismo agregó que “nuestra región tiene una importante participación en el movimiento turístico durante todo el año, tanto de vacaciones como de escapadas, lo que va en línea con las distintas acciones que se han desarrollado para fortalecer la oferta turística y dinamizar la economía local, especialmente en temporada baja".

En detalle, la ocupación en alojamientos turísticos en los cinco destinos que superaron la media nacional, fue de Reserva de la Biosfera PN La Campana, 69,5%; Rapa Nui, 53,7%; Valle del Aconcagua, 51,9%; Litoral Viña del Mar – Concón, 48,0%; y Litoral Ritoque - Los Molles, 46,1%.

En pocos días más, se registrará un nuevo fin de semana largo para algunos, con el feriado del jueves 21 de mayo, fecha en la que muchos aprovecharán el viernes 22, para tener cuatro días de descanso, representando una oportunidad para la reactivación turística regional.

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