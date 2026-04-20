Cinco delincuentes fueron detenidos tras dos robos frustrados a locales comerciales del Barrio Poniente de Viña del Mar

Una intensa madrugada de trabajo policial en el Barrio Poniente de Viña del Mar terminó con la detención de cinco individuos implicados en dos intentos de robo a establecimientos comerciales, bajo la modalidad del delito de robo en lugar no habitado.

Los operativos fueron liderados por personal de Carabineros de la Primera Comisaría de Viña del Mar, quienes sorprendieron a los antisociales en pleno acto tras una serie de patrullajes preventivos y alertas ciudadanas por el plan de la Ciudad Jardín.

El primer incidente se registró en la calle 5 Norte, donde una banda de cuatro delincuentes fracturó los ventanales de una peluquería con la intención de saquear el local. Sin embargo, el rápido despliegue del personal del cuadrante interrumpió el atraco. Tras una breve persecución, capturarron a dos de los implicados, mientras que otros dos consiguieron darse a la fuga en medio de la oscuridad.

Minutos más tarde, la alerta se trasladó al sector de 1 Norte. Gracias al aviso oportuno de vecinos que advirtieron ruidos sospechosos, Carabineros interceptó un segundo robo en curso en el restaurante TGI Fridays. Al ingresar al recinto, los efectivos sorprendieron infraganti a tres sujetos que ya tenían acopiadas diversas especies, principalmente bebidas alcohólicas, listas para ser sustraídas.

El teniente coronel Rodrigo Espejo, comisario de la 1ª Comisaría de Viña del Mar, detalló que estos cinco sujetos estaban realizando el delito de robo en lugar no habitado y destacó la importancia del personal del cuadrante en la frustración de ambos ilícitos. Respecto al procedimiento en el restaurante, el oficial enfatizó que los tres detenidos fueron sorprendidos en el interior mientras intentaban concretar el robo de las especies.

De los cinco detenidos, los dos implicados en el robo a la peluquería de 5 Norte pasarán a audiencia de control de detención. En tanto, los tres capturados en el restaurante se encuentran a la espera de instrucciones definitivas por parte del Ministerio Público, dado que los peritajes y el procedimiento policial en dicho sector se mantenían en desarrollo al momento de cerrar esta nota.

PURANOTICIA