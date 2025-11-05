Cierre de campaña de Jorge Brito traerá de regreso los Balcones Culturales a Valparaíso

En el marco del cierre de campaña del diputado Jorge Brito Hasbún (C-61), este viernes 7 de noviembre, a las 18:30 horas, en la plaza Aníbal Pinto de Valparaíso, regresan los tradicionales Balcones Culturales, un panorama gratuito y emblemático que durante años llenó de música, alegría y vida los rincones del puerto.

La jornada contará con la presentación de destacados artistas locales y nacionales, entre ellos Demián Rodríguez, Chinchinibrass de la Kalaguala, Las Joyas del Pacífico, Giggio Zamora, conocido como “El Patrón del Bolero” y ganador de Disco de Oro y Platino, nombrado Hijo Ilustre de Valparaíso. Además, el evento contará con la animación de la actriz nacional y dirigente social porteña, Luisa Marabolí.

"Junto a nuestra alcaldesa Camila Nieto estamos haciendo los mayores esfuerzos para recuperar la bohemia porteña. Para lograrlo es que tenemos una mesa de seguridad con locatarios e invitamos a participar de los Balcones Culturales que permitirán compartir y darle buena vida a la plaza Aníbal Pinto", puntualizó Brito.

Esta nueva edición de los Balcones Culturales se realiza en el marco del compromiso del parlamentario del Frente Amplio con los músicos porteños y con la promoción de la música chilena, en una semana especialmente significativa para el mundo artístico: la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la «Ley Tommy Rey», de la cual Brito es coautor, y que establece el reconocimiento y pago de derechos por reproducción digital a músicos y músicas chilenas, avanzando ahora su tramitación en el Senado.

Asimismo, el parlamentario ha trabajado junto a la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, en mesas de seguridad con locatarios del comercio nocturno, impulsando medidas concretas para recuperar la bohemia porteña, fortalecer la seguridad y proteger el patrimonio cultural que distingue a la Ciudad Puerto.

