Cierre de campaña de Andrés Longton convocó a más de 2.500 personas en Viña del Mar

En Viña del Mar se llevó a cabo el cierre de campaña del diputado Andrés Longton, candidato al Senado por la región de Valparaíso, quien repletó el Sporting Club con una convocatoria que superó todas las proyecciones de la carta de Renovación Nacional (RN).

Miles de vecinos y familias llegaron desde cada rincón de la región de Valparaíso, tanto de la zona cordillerana, como del interior y de la costa, para acompañarlo en el último hito de una campaña que se construyó en terreno y con un mensaje que caló hondo: Valparaíso quiere ser escuchado y quiere peso político real.

Entre música en vivo, muestras de apoyo espontáneas y una energía que no decayó en ningún momento, Longton enfatizó que este cierre “demuestra la fuerza de una región que se cansó de la indiferencia y que decidió ponerse de pie con propuestas claras, sin improvisaciones”.

Uno de los momentos más emotivos de la actividad fue cuando el parlamentario recordó a su padre, el ex diputado Arturo Longton, generando evidente emoción entre los presentes: “Mi papá me enseñó que la política solo tiene sentido cuando uno está en terreno, escuchando de verdad. Y también me enseñó que la valentía no es levantar la voz, sino sostener lo correcto incluso cuando duele y cuando no es popular. Esa forma de hacer política es la que me trajo hasta aquí y la que quiero proyectar hacia el Senado”, sostuvo el candidato.

Con más de 2.500 mil asistentes proyectados, desde su equipo indicaron que el evento se consolidó como el mayor encuentro ciudadano de toda la campaña senatorial en la región, marcando un antes y un después en la recta final rumbo al domingo.

