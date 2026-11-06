Cierran temporalmente el paseo Wheelwright en Valparaíso por el "avanzado deterioro de su infraestructura"

La Municipalidad de Valparaíso dispuso el cierre temporal del paseo Wheelwright por el "avanzado deterioro de su infraestructura", agravado por los últimos temporales.

Pese al cierre perimetral, varias personas lo burlaron e ingresaron al sector durante este viernes. Además, el municipio solicitó al Ministerio de Obras Públicas (MOP) una evaluación técnica para determinar las condiciones de seguridad del paseo.

A través de un comunicado, el municipio porteño informó que “por seguridad de todas y todos, hemos dispuesto el cierre temporal del paseo Wheelwright, debido al avanzado deterioro de su infraestructura y al riesgo que representa para peatones y ciclistas”.

Agregaron que “como municipalidad, hemos solicitado al Ministerio de Obras Públicas (MOP) una evaluación técnica que permita determinar las condiciones de seguridad del paseo”.

“Valparaíso no puede seguir esperando. Es urgente que el MOP avance en una solución definitiva para recuperar este importante espacio de nuestra ciudad. Nuestra prioridad es cuidar a las personas y evitar accidentes”, finalizó el municipio.

PURANOTICIA