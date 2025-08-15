Cierran Paso Los Libertadores por inestabilidad climática en la cordillera

Las autoridades de Chile y Argentina acordaron suspender este viernes el tránsito por el Complejo Fronterizo Los Libertadores, debido a las condiciones meteorológicas adversas registradas en la zona cordillerana. La medida fue informada a través de la red social X, luego de que ambos países recibieran reportes de vialidad que desaconsejaban mantener operativo el paso.

El cierre afecta a la ruta que conecta la zona central de Chile con la provincia de Mendoza y responde a la presencia de inestabilidades climáticas que comenzaron a manifestarse durante la jornada, complicando la circulación de vehículos.

Durante el invierno, este paso —también conocido como Cristo Redentor— suele interrumpir su funcionamiento por acumulación de nieve y el riesgo que ello implica para los usuarios. Para este día, el pronóstico de Meteored anticipa temperaturas extremas, con una mínima de -16°C y una máxima que no superará los -6°C.

