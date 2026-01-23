Cierran en Valparaíso exitoso proyecto de rescate patrimonial del histórico bote que permitió la primera travesía a remo del Paso Drake

Tras casi tres años de trabajo, el Museo Marítimo Nacional y la Corporación Patrimonio Marítimo de Chile, dieron por finalizado el proyecto «Rescate Patrimonial de la Embarcación Sea Tomato», iniciativa orientada a la conservación, restauración y puesta en valor de una embarcación única a nivel mundial y símbolo de la exploración marítima contemporánea.

El bote «Sea Tomato» fue protagonista de un hito histórico en 1988, al permitir que cuatro aventureros norteamericanos concretaran la primera travesía a remo del Paso Drake, desde Chile continental hasta la Antártica. Esta hazaña, desarrollada en mares chilenos y con apoyo de la Armada de Chile, convirtió a la embarcación en un referente de la historia marítima moderna. El proyecto patrimonial tuvo como objetivo asegurar su preservación a largo plazo, reforzando la memoria marítima nacional y su proyección internacional.

La iniciativa fue ejecutada por el Museo Marítimo Nacional, a través de su Departamento de Conservación, y canalizada mediante la Corporación de Patrimonio Marítimo de Chile, acogiéndose a la Ley de Donaciones Culturales. El proyecto contó con el aporte y financiamiento de KFC, lo que permitió avanzar de manera sostenida en las distintas fases de conservación, restauración y puesta en valor de la embarcación.

La conservadora jefa del Departamento de Conservación del Museo Marítimo Nacional, Doris Valdeavellano, señaló que "esta iniciativa fue diseñada y desarrollada desde un enfoque integral e interdisciplinario, que articuló investigación histórica y científica exhaustiva, así como conservación y restauración especializada de materiales contemporáneos, documentación sistemática desde las etapas iniciales y el diseño de una propuesta museográfica de carácter permanente”.

Así, uno de los ejes más destacados del proyecto fue su dimensión participativa y formativa, integrando a estudiantes de las escuelas especiales Gran Bretaña y Rapa Nui, alumnos voluntarios de la carrera de Restauración Patrimonial de Duoc UC sede Valparaíso y de la carrera de Biología Marina de la Universidad de Valparaíso, así como colaboradores nacionales e internacionales. Entre ellos se contó con la participación de Ned Strong, Mónica Krassa, Luis Hernández, la 12º Compañía de Bomberos de Valparaíso “Bomba Suiza” y Asmar. Este enfoque permitió articular conservación patrimonial, educación, transferencia de conocimiento e inclusión social.

El director del Museo Marítimo Nacional, contraalmirante Andrés Rodrigo, destacó que el proyecto “representa un modelo de rescate patrimonial participativo e inclusivo, que no solo ha permitido recuperar una embarcación extraordinaria, sino también poner en valor aspectos fundamentales como el liderazgo, la resiliencia y el trabajo en equipo, esenciales para comprender la magnitud de la hazaña del Sea Tomato”.

Asimismo, el Director Ejecutivo de la Corporación Patrimonio Marítimo de Chile, contraalmirante IM Cristián del Real, subrayó que “apoyar la conservación y difusión del patrimonio marítimo constituye la esencia de nuestra labor, desarrollada por más de 27 años junto a los museos navales y marítimos de la Armada. Asumimos con entusiasmo el desafío de colaborar en la restauración del «Sea Tomato», cuyo exitoso resultado refleja el alto nivel profesional del equipo del Museo Marítimo Nacional y permite preservar una historia de aventura y arrojo que fortalece la identidad marítima de nuestro país”.

En una de las instancias más significativas de la ceremonia, se estableció un contacto en directo con Fred Trombly, uno de los navegantes protagonistas de la histórica travesía del «Sea Tomato», quien presentó un registro audiovisual inédito del viaje. El material permitió apreciar, en toda su magnitud, las extremas condiciones enfrentadas durante el cruce del Paso Drake, uno de los tramos marítimos más desafiantes del planeta.

