Cierran el Parque La Campana y la Reserva Lago Peñuelas por riesgo de incendios forestales

Debido al riesgo de ocurrencia y propagación de incendios forestales vigente en la región de Valparaíso, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) cerrará preventivamente dos áreas silvestres protegidas: el Parque Nacional La Campana y la Reserva Nacional Lago Peñuelas, desde este miércoles 11 hasta el viernes 13 de febrero.

Así lo informó el director regional de Conaf, Mauricio Núñez, quien explicó que “tomamos esta medida para resguardar los recursos naturales y culturales de estos valiosos ecosistemas y, por supuesto, la seguridad de los visitantes y de los guardaparques”.

Añadió que “la región se encuentra con Alerta Temprana Preventiva por amenaza de incendios forestales desde el miércoles 5 de febrero pasado. Y además, activamos el Botón Rojo, que es una herramienta institucional que proyecta para esta semana un importante peligro de ignición y propagación del fuego en algunos sectores rurales y de la interfaz urbano-forestal”.

En ese contexto, detalló que “coordinamos patrullajes preventivos con Carabineros, servicios del agro y municipalidades para detectar rápidamente posibles focos y disuadir acciones negligentes o malintencionadas que puedan originar incendios forestales”.

Finalmente, el directivo subrayó que “en estos días de altas temperaturas, baja humedad relativa y fuertes vientos, el llamado a la ciudadanía es a evitar el uso del fuego y fuentes de calor en actividades al aire libre y a denunciar humos o situaciones sospechosas a los teléfonos 130 de Conaf, 132 de Bomberos, 133 de Carabineros o 134 de la Policía de Investigaciones”.

Durante el actual período de alta probabilidad de ocurrencia de incendios forestales 2025-2026, que comenzó el 1 de julio del año pasado, la Corporación ha registrado 364 siniestros en la región de Valparaíso, los cuales han consumido una superficie de 1.242 hectáreas.

PURANOTICIA