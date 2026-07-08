Cientos de vecinos participaron en nueva Atención Nocturna Municipal de Villa Alemana

Con la participación de cientos de vecinos, se realizó la octava Atención Nocturna Municipal de Villa Alemana y la quinta del año, iniciativa que permite acceder a diversos servicios municipales entre las 18:00 y las 21:00 horas, facilitando la realización de trámites a quienes trabajan durante el día.

Durante la jornada, los asistentes pudieron realizar gestiones como renovación y solicitud de licencias de conducir, atención veterinaria para mascotas, pago de patentes comerciales y derechos de aseo, postulación a beneficios sociales, asesoría jurídica e información de distintas unidades municipales. La actividad también contó con una feria de emprendedores, música en vivo y, por primera vez, un espacio de karaoke.

El alcalde de Villa Alemana, Nelson Estay, destacó que "es lo que uno pretendía, que las personas que no pueden realizar sus trámites durante su jornada laboral tengan la oportunidad de hacerlo en la tarde. Hoy la respuesta de los vecinos demuestra que esta iniciativa está completamente consolidada. Creo que es una de las mejores iniciativas que hemos impulsado durante esta administración".

La positiva evaluación también fue compartida por los asistentes. Paola Araya señaló que "me parece fantástico. La atención es excelente, todo es muy expedito y, además, tuve la suerte de que apareció un cupo para renovar mi licencia de inmediato. Me voy muy feliz".

En tanto, Kelly Da Silva, quien asistió al Departamento de Tenencia Responsable con sus perritos, resaltó que"muchas veces los jefes de hogar no tienen tiempo para venir a hacer trámites. Que exista este horario diferenciado permite que todos puedan participar y además venir con los niños y las mascotas".

Karen Loyola, quien llegó junto a su hija para recorrer la feria y aprovechar el “Pinta caritas”, sostuvo que "yo también soy emprendedora y conocer otros emprendimientos permite hacer alianzas y generar redes. Además, hacerlo en la noche es ideal porque mucha gente trabaja durante el día y no puede venir".

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