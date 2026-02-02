Cientos de personas disfrutaron en familia el Día de los Patrimonios en Verano en la región de Valparaíso

Por primera vez, Chile festejó el Día de los Patrimonios en Verano, una edición inédita de la tradicional celebración cultural que año a año congrega a miles de personas en torno al conocimiento y disfrute de las ricas y variadas expresiones patrimoniales que habitan en la región y el país.

El evento contó con más de 140 actividades gratuitas a nivel regional. En Viña del Mar, el Teatro Municipal abrió sus puertas y ofreció recorridos especiales por sus instalaciones.

“Este Día de los Patrimonios es muy hermoso, es como viajar en el tiempo. Esta arquitectura uno no la ve en otros lugares y conocer las estatuas, las luces, los palcos, lo encuentro muy bonito como experiencia”, comentó Paula Ramírez desde el remozado espacio cultural.

“Me parece importante que este evento se haga varias veces en el año. Los estudiantes universitarios podemos recorrer mejor estos lugares más en verano porque tenemos más tiempo libre, y poder venir en familia encuentro que lo hace un panorama más bonito aún”, valoró Daniela González tras visitar el Museo Fonck.

Por su parte, Artequin y el Palacio Vergara también recibieron una gran cantidad de visitantes durante toda la jornada.

En Valparaíso, se llevaron paseos patrimoniales por el Cerro Alegre y Cordillera, mientras que en el Muelle Prat se desarrollaron exhibiciones circenses encabezadas por la Fundación Circo Museo.

Los ascensores y edificios patrimoniales recibieron a vecinos y turistas, mientras que en Centex se llevaron a cabo diferentes actividades, como la exposición “Kuykuytun: tejiendo puentes”, la función de títeres “Ruka Ko”, la emisión del documental “Memoria implacable” y una muestra gastronómica Mapuche-Diaguita.

Javier Esnaola, seremi de las Culturas, participo en varias de estas iniciativas y señaló que “ha sido muy gratificante ver cómo grandes y chicos se apropian de los edificios, espacios culturales y espacios públicos para conectar con nuestra historia e identidad, en un ambiente grato, familiar y de sana convivencia, poniendo a las culturas y patrimonios como eje central de este encuentro ciudadano”.

Durante la jornada se desarrolló la campaña “Donde Chile nos necesita”, impulsada junto a BancoEstado y TECHO Chile, en la que se reunieron fondos en beneficios de las personas afectadas por los graves incendios que han tenido lugar en el sur de nuestro país durante los últimos días.

IMÁGENES

PURANOTICIA