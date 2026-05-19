Tragedia en Juan Fernández: hombre murió en incendio que destruyó una vivienda

Una persona de sexo masculino falleció a causa de un incendio estructural que arrasó con una casa y dejó a otra con graves daños en el archipiélago de Juan Fernández, zona insular de la región de Valparaíso.

La emergencia se desató pasadas las 0:00 horas de este martes 19 de mayo y fue combatida por la brigada local y la propia comunidad, apoyada por funcionarios de Conaf, Carabineros y la Armada.

En conversación con Puranoticia.cl, el alcalde Pablo Manríquez señaló que "pensábamos que era algo pequeño, pero al contrario, fue un incendio que consumió completamente una casa y parte de otra. Y lamentablemente tuvimos un fallecido en el lugar, que estaba pernoctando ahí en esa casa".

Asimismo, la autoridad comunal destacó que la llegada de un camión de bomba resultó clave para extinguir las llamas y evitar que la tragedia escalara en magnitud.

"Acá no hay bomberos, para que quede claro; aquí hay una brigada de emergencia que se pudo constituir a raíz de la llegada del camión de bomba el año pasado", resaltó el alcalde Manríquez.

Por último, sostuvo que "lamentablemente tenemos estas noticias que obviamente conmocionan a la comunidad, una comunidad pequeña, una comunidad que solo tiene 1.100 habitantes y no está acostumbrada a estos eventos, ya que por primera vez en la historia que en un incendio fallece alguien por acá".

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