Condenan a 12 años de cárcel a delincuente por violentos robos cometidos en Llay Llay

El Sistema de Análisis Criminal (SAC) de San Felipe sostuvo una investigación desde el año pasado en contra de Juan Luis Parra Meneses, conocido como el “Pata de lija”, ciudadano chileno de 23 años acusado por el Ministerio Público por una serie de robos con intimidación cometidos a inicios de 2025 en la comuna de Llay Llay.

Según expuso el fiscal SAC de San Felipe, Benjamín Santibáñez, ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Felipe, el primero de los hechos ocurrió la madrugada del 10 de febrero de 2025 en un local comercial Pronto Copec de la mencionada comuna.

“El acusado ingresa al local, comienza a tomar diferentes especies, mientras otro sujeto, –no identificado a la fecha– previamente concertado con el imputado, se quedó afuera del local para facilitar que se llevara a cabo el ilícito. En ese momento, el imputado ingresa su mano derecha a su morral y toma un revólver, comenzando a manifestarle a la víctima de iniciales K.C.A.F. “esta hueá es simple, abre la caja y entrega todo”, ante lo cual la víctima intentó activar la alarma, de lo cual el imputado se percató y la amenazó diciéndole “vo activai la alarma y te pego un balazo”, por lo que la víctima abrió la caja", comenzó indicando el persecutor.

Luego, agregó que "instantes en que se percata que se acerca la víctima M.I.V.N., volviendo a cerrar la caja, el acusado procedió a amenazar a éste último diciéndole “vo quédate piola no más”, ante lo cual K.C.A.F. volvió a abrir la caja y le entregó al encartado todo el dinero que había en la caja, que ascendía a la suma de $ 60.000, luego de lo cual el acusado se retiró del lugar con el dinero y las otras especies que había tomado previamente, sin voluntad de su dueño y con ánimo de lucro, siendo avaluado lo sustraído en la suma de $80.000”.

Cinco días más tarde, la madrugada del 15 de febrero cometió un segundo robo con intimidación, esta vez a dos víctimas en plena vía pública. Ahora el acusado –junto a otro imputado no identificado– intimidó a las víctimas con un arma cortopunzante, sustrayéndoles varias especies y huyendo del lugar.

En el juicio se presentó prueba testimonial, incluyendo la declaración de las cuatro víctimas, y otros medios de prueba, como fotografías y video del servicentro con el registro del ilícito, que permitieron al Tribunal, más allá de toda duda razonable, dar por acreditados los hechos de la acusación, sumado a la declaración del acusado.

“En virtud del principio de objetividad, estima que la declaración del acusado es una colaboración para el esclarecimiento de los hechos, toda vez que, si bien estos ya estaban esclarecidos desde antes, libera al Ministerio Público de rendir toda la prueba que se había ofrecido. También libera al tribunal para que dedique tiempo a otras actividades y, en definitiva, hace un aporte a la economía procesal y el esclarecimiento definitivo de los hechos”, señaló el fiscal Santibáñez.

Juan Luis Parra Meneses fue condenado a la pena de 12 años de presidio mayor en su grado medio, además de accesorias legales, como autor de dos delitos consumados de robo con intimidación.

En ese sentido, la sentencia señala que "atendida la extensión de la pena privativa de libertad impuesta, resulta improcedente el otorgamiento de penas sustitutivas de la Ley N°18.216, por lo que deberá ser servida de forma efectiva, ante el centro de cumplimiento penitenciario más cercano al domicilio del sentenciado, que determine Gendarmería de Chile; sirviendo de abono todo el tiempo que el sentenciado ha estado privado de libertad con ocasión de esta causa, que corresponde a un total de 453 días".

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