Ciclista fue arrollado por vehículo menor que se dio a la fuga en carretera de Quillota

Con una serie de lesiones resultó un ciclista que fue colisionado por un automóvil que se dio a la fuga en la ruta F62 de Quillota, a la altura de la cuesta de San Pedro.

El hecho se registró específicamente en el kilómetro 25, en dirección desde Limache hacia Quillota, durante horas de la mañana de este lunes 23 de marzo.

Producto de la gravedad de sus lesiones, la víctima –identificada con las iniciales N.E.M.C., de 61 años– debió ser trasladada al Hospital Naval, en Viña del Mar.

Al lugar de la emergencia concurrió personal del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) de Quillota, que le brindó una primera asistencia.

De forma paralela, se trabaja en dar con el paradero del conductor o conductora del vehículo menor que se dio a la fuga tras protagonizar el accidente de tránsito.

(Imagen: Alerta Quillota)

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