Ciclista de nacionalidad haitiana falleció tras ser atropellado en la ruta 5 Norte en La Calera

Un hombre murió la tarde de este jueves tras ser atropellado en la ruta 5 Norte en la comuna de La Calera, región de Valparaíso.

El trágico accidente donde falleció un ciclista de nacionalidad haitiana, se produjo a la altura de la empresa Sopraval.

El jefe de Gestión de Riesgo de la Municipalidad de La Calera, Miguel Molina, informó de manera preliminar que la persona habría intentado cruzar la carretera por un lugar no habilitado, tratando de llegar hacia el sector de Artificio.

Mientras avanzaba, el extranjero fue impactado por un vehículo a eso de las 15:30 horas, falleciendo en el lugar.

La persona que perdió la vida fue identificada como Lucienes Papatoute, quien llevaba varios años viviendo en nuestro país.

Al lugar llegaron ambulancias de Salud de La Calera y Nogales, Bomberos y personal de la Unidad de Gestión de Riesgos y Desastres de La Calera.

PURANOTICIA