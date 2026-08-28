Choque múltiple entre tres vehículos y camión generó congestión en ruta hacia Concón

Una colisión múltiple se registró durante la mañana de este viernes 28 de agosto en el cruce entre Las Palmas y Camino Internacional, en Viña del Mar, generando una restricción de tránsito en dirección hacia la comuna de Concón.

El accidente ocurrió a la altura de la rotonda El Trébol e involucró a tres vehículos menores y un camión con container, en circunstancias que deberán ser determinadas.

De acuerdo con Transporte Informa, producto del siniestro se mantiene restringida una de las pistas en dirección a Concón, específicamente en el tramo comprendido entre el túnel Los Gemelos y la rotonda El Trébol, en la Ciudad Jardín.

"Choque por alcance de vehículos menos mantienen restricción de una pista en dirección a Concón. Tránsito lento en el lugar", indicaron.

Cabe hacer presente que la situación ha generado tránsito lento en el sector, por lo que se recomienda a los conductores circular con precaución y considerar posibles demoras mientras se desarrolla el procedimiento en este punto de la comuna.

PURANOTICIA