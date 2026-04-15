Choque de camiones en San Antonio generó alta congestión hacia el barrio industrial

Un accidente de tránsito protagonizado por dos camiones generó una importante movilización de equipos de emergencia en la comuna de San Antonio, específicamente en la caletera de subida hacia el sector conocido como Barrio Industrial.

Hasta el lugar acudió personal de la Autopista San Antonio–Santiago, junto a personal de ambulancias y funcionarios de Carabineros de Chile, quienes trabajaron en la atención de los involucrados y en el control de la situación.

Producto del accidente, las autoridades llamaron a los conductores a circular con precaución por el sector, debido a posibles restricciones de tránsito mientras se desarrollaban las labores de emergencia.

Cabe hacer presente que las circunstancias en que se produjo la colisión entre ambas máquinas son materia de investigación.

PURANOTICIA