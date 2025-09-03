Choque de bus escolar con camión deja 21 lesionados en ruta 5 Norte de Llay Llay

21 personas lesionadas, en su mayoría menores de edad, fue el saldo que dejó un violento accidente de tránsito que involucró a un bus de transporte escolar en la ruta 5 Norte, a la altura de la comuna de Llay Llay, al interior de la región de Valparaíso.

Por causas que tendrán que ser investigadas por la Sección de Investigación de Accidentes en el Tránsito (SIAT) de Carabineros, el furgón escolar impactó a un camión que lo antecedía, ocasionando lesiones de diversa consideración a pasajeros.

El mayor Gonzalo Medina, comisario de la 2ª Comisaría de San Felipe, expresó que "estos vehículos se dirigían de sur a norte, hacia el sector de la comuna de Llay Llay. Lamentablemente resultaron 21 personas, en su mayoría menores de edad y su conductor, con lesiones de diversas consideraciones, siendo trasladados a diversos centros asistenciales más cercanos de las comunas de Llay Llay, San Felipe y Los Andes".

Equipos de emergencia se encuentran trabajando en el lugar, encabezados por Carabineros, Bomberos y SAMU. Además, cuentan con el apoyo del helicóptero institucional de la policía uniformada para facilitar el traslado de los heridos.

Cabe hacer presente que ambas pistas de la ruta 5 Norte, por el momento, se encuentran cortadas, a la espera de las pericias del equipo SIAT de Carabineros.

PURANOTICIA