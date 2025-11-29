Choque contra poste corta el tránsito en Jardín del Mar: equipos de emergencia trabajan en el lugar

Un automóvil impactó un poste en Avenida Los Sargazos, a la altura de Avenida Jardines de Reñaca, lo que obligó a suspender el tránsito mientras personal de emergencia realiza las labores de despeje y seguridad.

El accidente se registró cerca del mediodía de este sábado, cuando un automóvil chocó de frente contra un poste en Avenida Los Sargazos, en el sector Jardín del Mar, comuna de Viña del Mar. Según reportaron testigos y seguidores en redes sociales, el impacto fue de alta energía y dejó daños visibles en la estructura.

A raíz del siniestro, el tránsito se encuentra completamente cortado en el tramo afectado, mientras equipos de emergencia trabajan para asegurar el área, evaluar el estado del poste y retirar el vehículo involucrado.

Personal municipal, Carabineros y cuadrillas eléctricas se mantienen en el lugar para restablecer la normalidad lo antes posible. Por ahora, se recomienda a los conductores optar por vías alternativas para evitar congestión en el sector.

