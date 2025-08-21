Chofer de micro fue brutalmente agredido por camionero en transitada arteria de Quilpué

El conductor de un microbús de la locomoción colectiva fue víctima de una brutal golpiza en Quilpué, acción que fue captada por las cámaras de seguridad del vehículo.

El chofer es un adulto mayor, quien se vio enfrascado en un conflicto vial con el conductor de un camión en el denominado Troncal Urbano que conecta con Viña.

Una trabajadora de la empresa Fenur indicó que el camión ingresó de manera imprudente a la pista, por lo que el conductor de la micro le tocó la bocina.

Si bien, el conflicto en ese momento no pasó a mayores, cuando se detuvieron en la avenida Los Carrera, casi al llegar a calle 3, el camionero se bajó de su máquina para ingresar por la puerta delantera de la micro y comenzar la violenta agresión.

Fueron golpes de puño directamente hacia la cabeza del adulto mayor, quien sólo pudo responder cubriéndose con sus manos. Pese a ello, perdió el conocimiento.

Tras la violenta agresión, el conductor de la micro fue asistido por los pasajeros, siendo trasladado hasta el Hospital de Quilpué con lesiones graves, pero sin riesgo vital.

Tras perder el conocimiento, la máquina del transporte público quedó a la deriva, chocando a un tercer automóvil que se ubicaba en la parte posterior.

Por el momento se desconoce la identidad del conductor del camión que protagonizó la violenta agresión, ya que no se pudo registrar la patente de la máquina.

PURANOTICIA