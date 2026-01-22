Chile Vamos mueve sus cartas en el Gobierno de José Antonio Kast y empuja nombres para cargos clave en la región de Valparaíso

Aunque en un comienzo se instaló la idea de que el Partido Republicano tomaría el "sartén por el mango" en el Gobierno que encabezará José Antonio Kast a partir del 11 de marzo, en la práctica los partidos de Chile Vamos también han hecho sentir su peso político en la conformación del nuevo Ejecutivo, tanto a nivel nacional como regional.

Renovación Nacional (RN), la Unión Demócrata Independiente (UDI) y hasta Evolución Política (Evópoli) han presentado al equipo del Presidente electo una batería de nombres para ocupar cargos clave en el Ejecutivo, con especial énfasis en la región de Valparaíso, donde incluso se han propuesto hasta dos cartas por puesto.

El reordenamiento de fuerzas quedó en evidencia tras el anuncio de los 24 ministros que liderarán las 25 carteras del próximo Gobierno para el periodo 2026-2030. A fin de mes, Kast dará a conocer a los 40 subsecretarios y 16 delegados presidenciales regionales, instancia que terminará por fijar la primera y segunda línea de su gestión.

En ese sentido, se cree que semanas después vendrá la esperada designación de los Secretarios Regionales Ministeriales (Seremis), proceso en el que Chile Vamos ya ha hecho llegar a la Oficina del Presidente Electo (OPE) sus intereses y propuestas.

De acuerdo a información a la que accedió Puranoticia.cl, RN, la UDI y Evópoli elaboraron un listado con nombres para diversas Seremis estratégicas en la región de Valparaíso. En la Seremi de Seguridad Pública, RN propuso a Andrés Sánchez, actual funcionario de la Municipalidad de Quilpué; mientras que también aparece el nombre de Pablo Rojas, excandidato a la Alcaldía de Concón y cercano al Partido Republicano.

Para la Seremi de Gobierno, RN puso sobre la mesa a Rosario Pérez; mientras que Evópoli propuso a María de los Ángeles de la Paz, quien ya ejerció ese cargo con anterioridad. En la Seremi de Economía, Fomento y Turismo, en tanto, la UDI sugirió a Cristian Mella, actual funcionario de la Municipalidad de Algarrobo.

En la Seremi de Educación, Renovación Nacional busca reinstalar a Patricia Colarte, hoy en la Municipalidad de Quilpué; mientras que para la Seremi de Obras Públicas el mismo partido propuso a Patricia Terán, funcionaria del Municipio de Zapallar. Uno de los cargos más apetecidos, la Seremi de Vivienda y Urbanismo, tiene como carta de RN a Carolina Sanhueza, actual administradora municipal de Algarrobo.

La UDI, en tanto, planteó a Cristian Barrera para la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones; a María Ester Munier, propuesta por RN, para la Seremi de la Mujer y Equidad de Género; y a Cristián Garín como opción para encabezar la Seremi del Medio Ambiente. En la Seremi de Salud, RN solicitó considerar para ese puesto a Jaiman Lody, actualmente en la Municipalidad de Quilpué.

Para la Seremi de Deportes, se sugirió el nombre de Fernando López, ligado a Concón National, club que milita en la Segunda División Profesional del fútbol chileno. En la Seremi de Trabajo y Previsión Social, RN propuso a María Violeta Silva, quien ya desempeñó ese cargo durante el segundo Gobierno de Sebastián Piñera.

OTROS PUESTOS

Las aspiraciones de Chile Vamos no se limitan a las Seremis. En la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) a nivel regional, RN propuso a Susan Spichiger, mientras que la UDI impulsó a Samuel Chávez. Para la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), la UDI busca instalar al excore Carlos Briceño, actualmente desempeñándose en la Municipalidad de Los Andes, administrada por la UDI.

En cuanto a las Delegaciones Presidenciales Provinciales, RN propuso a Alejandro Leiva para la Delegación de Marga Marga; y a Regina Brito, actual concejala, para la Delegación de Quillota; mientras que la UDI impulsó a Ricardo Figueroa para la Delegación de Los Andes y a Juan Ibacache para la Delegación de Petorca.

Finalmente, Puranoticia.cl pudo confirmar que tanto RN como la UDI hicieron llegar nombres para cargos de nivel central y empresas estratégicas del Estado. Para la Subsecretaría de Bienes Nacionales se propusieron a Rosario Pérez, por RN, y a Jaime Varas, por la UDI, nombre que además es impulsado por ese partido para presidir el directorio de la Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV). En el mismo plano, la colectividad gremialista también busca instalar a Francisco Bartolucci como presidente del directorio de la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE).

Así, pese a que el Partido Republicano lideraría formalmente el Gobierno que entrará en funciones el 11 de marzo próximo, la conformación del equipo de trabajo evidenciaría una negociación política mucho más amplia, donde los partidos tradicionales de Chile Vamos (la UDI, RN y Evópoli) buscarían asegurar presencia e influencia, tanto en la administración central como en el despliegue territorial del nuevo Ejecutivo.

