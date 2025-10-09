Chiara Barchiesi reconoce dificultades para Republicanos en el Distrito 7, pero apuesta a conseguir tres escaños en el Distrito 6

A pesar de encontrarse en periodo de postnatal tras el nacimiento de su hija Teresa en mayo pasado, la diputada Chiara Barchiesi Chávez ha mantenido una activa presencia tanto en el Congreso como en las actividades políticas de la región de Valparaíso.

La parlamentaria por el Distrito 6 ha participado en votaciones clave, a solicitud del Partido Republicanp, entre ellas la elección de la nueva mesa de la Cámara de Diputadas y Diputados, donde su sufragio fue determinante para que José Miguel Castro (RN) asumiera la presidencia del hemiciclo, tal como lo recordó en diálogo con Puranoticia.cl.

Desde entonces, ha compatibilizado su rol de madre primeriza con el trabajo parlamentario y la campaña electoral que desarrolla de cara a los comicios de noviembre, donde busca la reelección en una lista junto al ex consejero regional (core) Manuel Millones. De esta manera, ha recorrido distintas comunas del interior, reforzando su vínculo con el electorado que la llevó al Congreso en el año 2021.

LA GRAN APUESTA

En el comando republicano existe confianza en que el trabajo territorial desplegado por Barchiesi y Millones podría traducirse en dos escaños para el partido en el Distrito 6, e incluso abrir la posibilidad de obtener un tercer cupo. Sin embargo, reconoce que el escenario no es igual de favorable en el Distrito 7, donde las candidaturas enfrentan una competencia más dispersa y con menor consolidación territorial.

"En el Distrito 7 está un poco más complicado, efectivamente, porque pasa que los otros diputados de derecha van a la reelección. En el caso de mi distrito, los otros diputados de derecha están compitiendo por el Senado. Entonces, queda ese espacio más abierto para liderazgos nuevos de derecha a la Cámara", comentó la congresista.

Asimismo, la parlamentaria recordó que "yo pedí harto a Manuel Millones en mi lista, para que ganemos los dos. Manuel Millones, sin ser republicano, a mí me ha ayudado mucho estos años. Siempre me ha ayudado mucho, con la mejor voluntad de la vida en estos años, además tiene un conocimiento impresionante de la región de Valparaíso y, por lo mismo, yo quería que vaya a la lista conmigo".

Bajo este contexto, aseguró que "es muy probable que vamos a ganar los dos, lo que me daría mucho gusto. Y en una de esas, efectivamente se va a meter un tercero (en el Distrito 6). Estamos ahí, a punto. Así que, de hecho, por eso principalmente he estado también motivada con la campaña porque, si bien, es difícil, el objetivo obviamente es tener una buena bancada republicana en el Congreso para poder acompañar a José Antonio Kast en la Presidencia durante el próximo año".

TRABAJO CON POSNATAL

Respecto al trabajo que desempeña a pesar de tener posnatal, manifestó que "voy cuando las votaciones están peleadas. Cada vez que me dicen que necesitan mi voto, me las arreglo con la Tere y me voy al Congreso. De hecho, que el Coke Castro, de RN, sea el presidente de la Cámara, fue gracias a mí, que fui a votar con licencia. Con eso empatamos, moneda al aire y ganó. Si no, hubiese estado la diputada del Frente Amplio (Camila Rojas) como presidenta de la Cámara estos últimos meses".

De igual forma, reveló que "varia gente del mundillo político me ha dicho que tengo 'mala suerte', porque, claro, me tocó el posnatal justo para la campaña, pero yo me siento muy afortunada en realidad con la Teresita. Si al final es porque hay muchos que se acostumbran a calentar la materia antes de la prueba, a ponerse las pilas el año de la reelección, y nosotros hemos estado full trabajando todos estos años".

Finalmente sostuvo que "el hecho de que ahora marque primera en las encuestas también muestra que la gente está conforme con el trabajo que venimos haciendo hace años, no simplemente ahora en los últimos meses. Así que gracias a Dios me he podido dedicar más a la Teresita, pero igual haciendo algunas cosas porque me encanta la pega y, además, soy un poquito hiperquinética. Pero te tratando equilibrar bien.

