Chiara Barchiesi, Cristian Mella y Manuel Millones siguen liderando encuesta por el Distrito 6 de la Cámara de Diputados

A cinco meses y medio de la gran jornada electoral que vivirá nuestro país, donde la ciudadanía deberá escoger a su nuevo o nueva Presidente de la República, pero también para renovar la mitad del Senado y la totalidad de la Cámara de Diputados, la carrera comienza cada vez más a definirse, al menos en cuanto a los "corredores".

Mientras los partidos políticos ya tienen prácticamente definidos a sus candidatos a La Moneda y afinan los últimos detalles con sus cartas al Senado, en la Cámara de Diputados también hay trabajo realizado donde, en el caso de la región de Valparaíso, se deberán escoger ocho escaños en el Distrito 6 y otros ocho en el Distrito 7.

Es en este escenario donde Puranoticia.cl accedió a una encuesta de Monitor Electoral y Medios Digitales de Chile, la cual entrega una mirada actualizada en torno a lo que será la competición por la Cámara de Diputados en el Distrito 6 de Valparaíso.

Cabe hacer presente que éste está compuesto por las comunas de Cabildo, Calle Larga, Catemu, Hijuelas, La Calera, La Cruz, La Ligua, Limache, Llay Llay, Los Andes, Nogales, Olmué, Panquehue, Papudo, Petorca, Puchuncaví, Putaendo, Quillota, Quilpué, Quintero, Rinconada, San Esteban, San Felipe, Santa María, Villa Alemana y Zapallar.

El formato de las entrevistas fue a través de encuestas realizadas por correo electrónico, mensajes de WhatsApp y de forma presencial, a 801 personas de 18 o más años que se encuentran inscritas en alguna de las 26 comunas del Distrito 6 de Valparaíso. Sobre el estudio realizado entre el 22 y el 31 de mayo, sus datos fueron ponderados a nivel de sujetos por zona, género y edad, obteniendo una muestra de representación.

Así es como la gran pregunta a contestar fue: Si las elecciones para elegir Diputada o Diputado fueran el próximo domingo, ¿por quién de estas personas usted votaría? Y estos fueron los resultados que exhibe este nuevo sondeo regional:

A la cabeza de la encuesta se sigue manteniendo la diputada por la zona interior de la región de Valparaíso, Chiara Barchiesi, militante del Partido Republicano, quien se queda con el 11,9% de las preferencias de cara a la Elección Parlamentaria, dando un salto de 1,1 punto porcentual más que el último sondeo (10,8%) realizado en abril.

Si bien, cae 0,3 puntos porcentuales en comparación al sondeo de hace dos meses, la figura del ex consejero regional (core) Cristián Mella se mantiene entre las principales de cara a los comicios de noviembre próximo. Y es que el militante de la Democracia Cristiana (DC) e hijo del histórico alcalde de Quillota, Luis Mella, logra un 9,0%.

Dando un considerable salto de 0,9 puntos porcentuales aparece en tercer lugar el también ex core Manuel Millones, quien mantiene la misma posición que el sondeo anterior, pero esta vez con una intención de voto de 7,5%, lo que le daría buenas chances de lograr uno de los ocho escaños en el Distrito 6 de la región de Valparaíso.

Quien también anota un importante brinco de cara a la Elección Parlamentaria de noviembre es el actual diputado que busca la reelección en el puesto, Gaspar Rivas, quien pasó de 3,9% en abril a 5,0% en el reciente sondeo de Monitor Electoral y Medios Digitales, aunque esta vez se encuentra negociando el partido al que representará, recordando que fue expulsado del Partido de la Gente. Sus opciones son la DC y el PR.

El ex Alcalde de Quilpué y ex militante del Partido Socialista, Mauricio Viñambres, quien hoy figura como independiente, aparece en el quinto lugar del ranking del Distrito 6, con 4,9%, dando muestras de una solidez en la interior de la Quinta Región.

Quien sí se mantiene en el Partido Socialista y buscando la reelección en la Cámara es el diputado Nelson Venegas, quien aparece en el sexto puesto del ranking con un 4,4%, aunque con una drástica baja en comparación al último sondeo cuando marcó 6,1%.

Un poco más atrás del ex Alcalde de Calle Larga aparece el ex diputado RN y quien sonó en algún minuto como candidato a Gobernador Regional de Valparaíso, Luis Pardo, quien registra un 4,1% de preferencias en el sondeo, cifra que representa una disminución de 1,2 puntos porcentuales en comparación al 5,3% de hace dos meses.

El octavo lugar lo ocupa el ex gobernador provincial de Marga Marga y ex militante de la Democracia Cristiana (DC), Christian Cárdenas, quien se queda con el 3,4% de las preferencias, 1,1 punto porcentual menos que el 4,5% que registró en abril.

Los puestos del 9 al 16 son ocupados por la ex delegada presidencial de Valparaíso, Sofía González (2,9%); por el ex concejal y ex alcalde suplente de San Felipe, Christian Beals, con 2,7%; el ex consejero regional y actual presidente regional del Frente Amplio, Sebastián Farfán, con 2,4%; la ex gobernadora de Petorca, María Paz Santelices, con 2,2%; el ex core por Valparaíso, Percy Marín, con 2,0%; la actual diputada frenteamplista María Francisca Bello, con 1,6%; el ex alcalde de Limache, Daniel Morales, con 1,2%; y la ex vocera de Gobierno de Valparaíso, Leslie Briones, con 0,9%.

Un hecho no menor es que un importante 34,0% no sabe o no contesta la pregunta relativa a quién cree que podría ser Diputado por el Distrito 6, dejando abierta la puerta para que los "rezagados" comiencen a repuntar o, bien, para que otros no mencionados en la encuesta de Monitor Electoral y Medios Digitales de Chile aparezcan en la próxima.

