Chahuán y fake news sobre supuesta carrera por la Cámara: "No hay conversación de enroques, como publicó un medio regional"

Ad portas de iniciar su último año como Senador por Valparaíso, Francisco Chahuán, se ha visto últimamente envuelto en informaciones periodísticas que han sido falsas.

Fue el jueves 20 de febrero cuando El Mercurio de Valparaíso publicó en su portada que el legislador de Renovación Nacional (RN) "evalúa ir como candidato a Diputado".

Pero eso no es todo, pues el estandarte de la alicaída prensa escrita regional agregó que la fórmula sería un "enroque" con el diputado Andrés Celis, quien iría por el Senado.

Si bien, fue esa misma jornada cuando el propio senador Chahuán desmintió ante Puranoticia.cl la 'fake news', este viernes 28 de febrero volvió a referirse al tema.

Durante la edición AM de «Hora de Noticias», el congresista y ex presidente de Renovación Nacional comentó que "yo ya lo dejé claro, y lo hice justamente a través de Puranoticia, de que yo no he pensado en ser candidato a Diputado".

"Por supuesto que es un tema que me lo han planteado múltiples autoridades y yo he señalado claramente que no he pensado en ser candidato a Diputado. Por el contrario, yo soy autor de la ley al limite de la reelección", agregó.

Junto a reiterar que "no he pensado en ser candidato", Chahuán indicó que "acá no hay ninguna conversación que implique enroques, como publicó un medio regional".

"No han habido conversaciones que impliquen un enroque de nada, porque yo no he pensado en ser candidato a Diputado", sentenció.

