Chahuán confía en que la derecha "ganará tanto el Senado como la Cámara" y que Matthei "pasará a segunda vuelta"

El senador Francisco Chahuán tras emitir su sufragio en el colegio Peter's School en Viña del Mar, se manifestó confiado en que Evelyn Matthei pasará a segunda vuelta.

En diálogo con Puranoticia.cl, manifestó que "espero que haya una alta participación, que otorgue plena legitimidad a los nuevos representantes. Estoy convencido de que nuestro sector ganará tanto el Senado como la Cámara, y además no tengo ninguna duda de que mi candidata, Evelyn Matthei, pasará a segunda vuelta".

El parlamentario agregó que "estoy plenamente convencido de ello. Sin embargo, más allá de ese escenario, lo fundamental es cómo logramos unir a todo el sector, a las distintas oposiciones, con miras a la segunda vuelta. Esa unidad es clave. Tengo la esperanza y la convicción de que, independientemente de lo que ocurra esta noche, todas las fuerzas de oposición deben trabajar unidas para impulsar el cambio que Chile necesita".

Chahuán explicó que "ha sido un mal Gobierno, y por eso es tan importante actuar en conjunto".

Finalmente, declaró que "debemos estar todos detrás del candidato o candidata de la oposición que pase a segunda vuelta, mostrando unidad. No me cabe duda de que Chile necesita ser un país en el que quepamos todos".

PURANOTICIA