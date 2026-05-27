Chahuán asumirá Embajada en México con plan estratégico para reactivar Alianza del Pacífico y potenciar comercio bilateral

El exsenador Francisco Chahuán asumirá oficialmente como el nuevo embajador de Chile en México, tras ser designado y ratificado por el Presidente de la República, José Antonio Kast. El nombramiento se da en el marco de una renovación de delegaciones diplomáticas que también incluye a China, España, Suecia y Bélgica.

Desde Panamá, donde se encuentra exponiendo las lecciones del proceso constitucional chileno a invitación del gobierno local, Chahuán manifestó en Puranoticia.cl su gratitud por la nominación y adelantó las prioridades de lo que será su gestión en suelo norteamericano.

"Primero agradecer la confianza del presidente Kast. Hemos estado diseñando un plan estratégico que involucre la necesidad de poder reactivar la Alianza del Pacífico", afirmó el futuro embajador, destacando que dicho bloque representa la octava economía mundial agregada.

Actualmente, México es el octavo socio comercial de Chile, con un intercambio bilateral que roza los 4 mil millones de dólares anuales. Sin embargo, la nueva administración diplomática apunta a un salto cuantitativo.

"Creemos que hay que hacer un esfuerzo muy consistente para aumentar al menos un 20% nuestro comercio bilateral", señaló Chahuán.

El plan de acción, que contempla metas mensuales, trimestrales y semestrales, busca además profundizar las inversiones mutuas —actualmente visibles en marcas como Cruz Verde, Oxxo y el Dr. Simi— y potenciar el turismo. El año pasado solo llegaron 69 mil visitantes mexicanos a Chile, una cifra que el diplomático calificó como prioritaria para revertir. Asimismo, recalcó que se dará continuidad al trabajo en materia de seguridad iniciado por el exembajador Ricardo Núñez.

ALIANZA CULTURAL Y ‘’PASAPORTE ACADÉMICO’’

Evocando los lazos históricos construidos por figuras como Gabriela Mistral y Pablo Neruda, Chahuán aspira a una fuerte integración en el área del conocimiento y las nuevas tecnologías (FinTech, startups y economía digital).

Entre las medidas concretas, el nuevo embajador ya inició contactos con el Tecnológico de Monterrey y la UNAM para enlazarlas con planteles chilenos (como la Universidad de Chile y la UC) con el fin de generar un "pasaporte académico". También proyecta replicar el formato del Congreso del Futuro en tierras aztecas.

A la espera de afinar los últimos detalles junto a la Cancillería, Chahuán confirmó que el gobierno mexicano ya otorgó su beneplácito de manera "muy conceptuosa".

"Esperamos justamente ser un socio estratégico para que la relación bilateral llegue a su punto máximo en un trabajo consistente", sentenció.

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