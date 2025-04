Chahuán apuesta por dos senadores de Chile Vamos en Valparaíso, aunque reconoce que "dependerá mucho de lo que haga Carter"

Luego que Chile Vamos confirmara que no va a realizar Primarias para definir a su carta y que, por el contrario, será Evelyn Matthei la candidata del conglomerado para la Elección Presidencial de noviembre, el senador Francisco Chahuán analizó los alcances de esta medida, aunque enfocándose en lo que será la Elección Parlamentaria, quizás como una forma de intentar dar vuelta la página tras el papelón vivido por el bloque.

Cabe recordar que durante la semana pasada, el jueves 17 de abril precisamente, trascendió con fuerza que la coalición de centroderecha llevaría a cabo el proceso para definir a su candidato presidencial, que saldría de Evelyn Matthei (UDI), Luciano Cruz-Coke (Evópoli), Rodolfo Carter (Independiente) y el propio Francisco Chahuán (RN). Sin embargo, el fin de semana las posturas cambiaron y se rechazaron las Primarias.

El legislador explicó a Puranoticia.cl que "el viernes y el sábado estuve reunido con Rodrigo Galilea. El sábado sabíamos que era una posibilidad y el día lunes en la mañana se confirma. Me llama Rodrigo Galilea cuando estaba ad portas de estar en vivo en Canal 13. Era una posibilidad que ocurriera y el lunes se oficializó".

Sobre la determinación adoptada por las cúpulas de Chile Vamos, Chahuán sostuvo que "yo creo que fue una decisión política entre los presidentes de partidos, porque las decisiones de Primarias no la toman los candidatos presidenciales. Eso es lo que uno espera. A veces los presidentes toman decisiones con poca comprensión, pero que ciertamente creemos que debe ser por razones tácticas y políticas, pero creemos –como hombre del sector– que la candidatura de Evelyn Matthei es la única capaz de darle gobernabilidad a Chile, pensando que no tenemos margen de error".

ELECCIÓN SENATORIAL

A juicio de Francisco Chahuán, no sólo importa ganar la Elección Presidencial, sino que también la batalla electoral por la Cámara de Diputados y el Senado, instancia donde Chile Vamos está haciendo los esfuerzos para conformar una lista que les dé la posibilidad de elegir a dos de sus representantes en la Cámara Alta por Valparaíso.

"Para ello, hay que hacer un esfuerzo contundente. Nos hubiera gustado un pacto único electoral para enfrentar la Elección Parlamentaria, pero eso no se produjo y yo responsabilizo de ello a la derecha alternativa de no querer este pacto, incluso por omisión que planteamos en su momento. Por tanto, yo digo que es necesario hacer un esfuerzo mucho más generoso que el que ha habido hasta ahora", reflexionó.

De igual forma, planteó que "esta es una oportunidad de ganar la Presidencia y luego el Senado y la Cámara. Yo espero que nuestra performance electoral en la región de Valparaíso sea una que nos permita sostener, porque esta región elige cinco senadores, y esta es la oportunidad en el Senado de hacer la diferencia con un senador o una senadora más. Me gustaría que se eligieran tres senadores para las distintas oposiciones y dos del oficialismo. Pero para ello se requiere de mucha más generosidad, más trabajo colectivo, capacidades y ponerlas sobre la mesa. En ese contexto, aún hay tiempo para un pacto electoral parlamentario único de las oposiciones y no me voy a cansar de llamar a la unidad, a la unidad y a la unidad".

FACTOR CARTER

Tomando en consideración que Francisco Chahuán no podrá competir por la reelección en el Senado, se le consultó su opinión respecto a lo que será la competencia por los escaños en la Cámara Alta, donde la dupla de la UDI estará conformada por María José Hoffmann y el diputado Andrés Celis (ex RN), mientras que la de Renovación Nacional será compuesta por los diputados Camila Flores y Andrés Longton.

Al respecto, el senador Francisco Chahuán manifestó a Puranoticia.cl que "ambas son duplas competitivas, yo diría que por lo menos hay que apostar por un Senador de Chile Vamos, pero yo espero que elijamos a dos. Eso dependerá muchísimo de lo que haga Rodolfo Carter, si se suma a Chile Vamos o finalmente acepta la invitación que le hizo Republicanos. Hay que estar a la espera porque de eso va a depender muchísimo si elegimos dos o un Senador en la próxima elección".

"Yo te diría que ambas duplas son competitivas. Además, yo le tengo un cariño grande a Andrés Celis, con quien trabajé y tenemos un trabajo en el territorio. La votación de Viña y Valparaíso es muy relevante y él ha demostrado ser un conocedor de los sectores, trabajamos en un despliegue territorial y no me cabe ninguna duda de que es un tremendo candidato a Senador, lo mismo que Pepa Hoffmann, candidata a gobernadora regional y podría tener una performance electoral importante".

En tanto, de Andrés Longton y Camila Flores sostuvo que "por supuesto, ellos tienen su potencial más importante en el interior de la región, pero ciertamente también van a aportar votos, porque acá lo importante es que todos sumen para que tengamos al menos uno, pero ojala dos senadores de Chile Vamos" en la región de Valparaíso.

