Compañía aseguró que la acción se llevó a cabo por solicitud del Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar para el trabajo seguro de los equipos de emergencia.

CGE confirma que 61.108 clientes están sin luz en Viña del Mar y Valparaíso por incendio
Martes 18 de noviembre de 2025 14:28
61.108 clientes de CGE se vieron afectados por la interrupción del suministro eléctrico en Viña del Mar, producto del incendio estructural de grandes proporciones que afectó a cuatro locales comerciales y que tuvo su origen en un mal chino.

La acción se llevó a cabo por solicitud del Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar para el trabajo seguro de los equipos de emergencia, afectando de esta manera a clientes tanto de la Ciudad Jardín como a algunos sectores puntuales de Valparaíso.

La compañía informó que sus equipos técnicos se han mantenido monitoreando la situación en terreno y que han estado disponibles para colaborar en el trabajo seguro de los equipos que se mantienen trabajando en el combate del fuego.

De igual forma, afirmaron que hay un foco especial en la atención de pacientes electrodependientes, a quienes se les ha llamado para asegurar la disponibilidad de un generador.

"CGE lamenta los inconvenientes que esta situación -generada en instalaciones externas a la compañía- provoca en sus clientes", complementaron.

