CGE aumenta despliegue de brigadas ante sistema frontal en la región de Valparaíso

Ante las proyecciones meteorológicas, que señalan el ingreso de un grupo de sistemas frontales que afectarán a la región de Valparaíso durante este miércoles, CGE activó su plan preventivo de operaciones para atender de la forma más expedita posible las interrupciones de suministro eléctrico en las 12 comunas donde opera.

El plan contempla medidas como la preparación de los centros de operación, el despliegue de brigadas de atención de emergencias tipo SAE (Servicio Atención Emergencia) y los equipos de atención domiciliaria, para abordar las interrupciones de suministro que podrían presentarse, de acuerdo con el pronóstico meteorológico, principalmente por la acción del viento o la caída de árboles, ramas u otros objetos sobre la red eléctrica.

CGE dispondrá de brigadas pesadas –dedicadas a la reconstrucción de infraestructura dañada como postes y líneas eléctricas- que operarán en terreno e incrementó también el número de brigadas de atención de emergencia que se desplegarán por estas comunas.

Además, desplegará brigadas en terreno, con más de 30 personas entre técnicos y operativos, para atender posibles interrupciones de suministro producto del sistema frontal.

A esto, se suman refuerzos de personal que desde las bases y oficinas refuerza la atención de clientes como el Call Center, Centros de Operación y personal 24/7 en mesas de trabajo para administrar el aumento de recursos dispuestos, y la permanente coordinación con autoridades e instituciones.

Este despliegue de recursos contempla una multiplicación de 1,7 veces respecto de la operación normal. En la región de Valparaíso, CGE presta servicio de distribución eléctrica a unos 140 mil clientes.

La compañía también dispondrá el reforzamiento de sus canales de contacto y plataformas de atención, a fin de dar un servicio expedito a los clientes.

CGE recordó a sus clientes que pueden comunicarse con la compañía y reportar interrupciones de suministro a través del Fono Clientes gratuito 800 800 767, el WhatsApp de atención a clientes +569 89568479, la aplicación para teléfonos móviles “1clickCGE” y la página web www.cge.cl.

(Imagen: CGE)

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