Césped del Estadio Sausalito será restaurado a tiempo para Everton vs Limache

El Municipio de Viña del Mar trabaja según una planificación previa para recuperar el césped del Estadio Sausalito tras el concierto de Chayanne, realizado el miércoles pasado. La intervención busca dejar el campo de juego en condiciones óptimas para el próximo partido entre Everton y Limache, programado para el 7 de marzo.

Desde la administración municipal se indicó que el estado del césped tras el evento era esperado, pues forma parte de la planificación técnica que considera inspecciones antes y después de cada espectáculo. Estas revisiones permiten medir daños y programar la intervención necesaria para la restauración.

La recuperación completa del campo es financiada íntegramente por la productora del concierto, según el contrato de arriendo, por lo que no implica costos adicionales para el municipio. “Es parte de las obligaciones contractuales con la productora”, destacaron desde la administración.

Desde el viernes, una empresa especializada en césped trabaja junto a los cancheros del estadio para ejecutar la renovación total de gran parte del gramado, asegurando que la cancha llegue en condiciones óptimas al próximo encuentro. Durante este periodo, el estadio no tendrá otro uso que las labores de recuperación.

El próximo partido de Everton, que recibe a Limache por la sexta fecha de la Liga de Primera, se jugará el 7 de marzo. La planificación anticipada y la intervención profesional del césped buscan garantizar un campo de juego seguro y en excelentes condiciones para los jugadores y espectadores.

