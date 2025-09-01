Certifican cargamento de merluza común que se utilizará en la Fogata del Pescador en Valparaíso

En el día en que comenzó la veda de la merluza común, los equipos de la Dirección Regional del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) en Valparaíso, acudieron hasta la Caleta el Membrillo para revisar la acreditación de origen legal (AOL) de las 5.150 unidades de este recurso, que se guardaron en una cámara de frío sellada hasta su apertura para la tradicional Fogata del Pescador, que este año se realizará el miércoles 17 de septiembre.

Luego de la fiscalización, la revisión de documentación respectiva y acreditación de legalidad del recurso, se efectuó el cierre del contenedor por parte de fiscalizadores de Sernapesca. Jorge Garrido, Director Regional de Sernapesca Valparaíso mencionó al respecto que la medida “es una veda reproductiva, cuidando el recurso, no hay que olvidar que en Chile la actividad pesquera mueve mucha mano de obra, mucho empleo, es clave en el desarrollo de la región y el país. Por lo tanto, esta actividad en conjunto con los pescadores y con el resto de la Red Sustenta, para Sernapesca es relevante”.

“El sello del contenedor refleja el cuidado de los recursos por parte de los pescadores de la V Región, refuerza el turismo en la zona, ellos tienen su fiesta que vende mucho producto del mar (...) Ya hay mucha reserva hecha en la región, lo que nos mueve a cuidar el recurso, protegerlo, que sea sustentable”, agregó la autoridad.

Por su parte Mario Caverlotti, presidente del Sindicato de Pescadores de la Caleta El Membrillo indicó que “nosotros ahora tenemos 5.150 merluzas limpias ya en el reefer, tenemos todo el sistema, todo el limpiado, toda la máquina de esa merluza está certificada por la planta, que tenemos planta procesadora. Esperamos que lleguen los comensales para Fiestas Patrias”.

Más detalles de la actividad agregó Luis Marsh, secretario del Sindicato. “4.000 pesos vale la merluza y este es un precio que lleva al menos como 5 o 6 años que no ha variado, y que incluye la merluza, el pancito y la copita de vino. Eso es lo que contiene (...) y hacemos el llamado a la comunidad y los turistas, que se acerquen a la Caleta El Membrillo, el día 17, a ver nuestra festividad”, expresó el dirigente.

La Fogata del Pescador comenzará a las 16:00 horas del miércoles 17 y esperan seguir con la actividad hasta la medianoche. Con esto se le dará el vamos oficial a las celebraciones de Fiestas Patrias en Valparaíso, donde los pescadores hacen la invitación a hacerse parte de esta tradición con música, actividades y la infaltable merluza frita.

