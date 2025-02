Cerro Alegre: Las dos caras del punto neurálgico del turismo en Valparaíso que clama por mayor seguridad en sus calles

¡Precaución! Éste es el término que se repite entre los turistas nacionales y extranjeros, vecinos y locatarios del emblemático cerro Alegre de Valparaíso a la hora de hablar sobre los delincuentes que también se han trasladado a la zona y que tienen a los veraneantes como su principal “carnada”.

Vale recordar que este lunes Puranoticia.cl publicó un artículo en el que se da cuenta de que la Prefectura de Carabineros de Valparaíso, en lo que va de este 2025, tiene un registro de 188 personas detenidas en lugares turísticos de la Ciudad Puerto.

Tal como una moneda que tiene dos caras, lo mismo ocurre en este sector que se caracteriza por una alta población flotante en el período estival. En el día, hay patrullas municipales que hacen rondas en las calles más visitadas, pero “en la noche, la cosa cambia”, advierte a Puranoticia.cl un vendedor del paseo Dimalow, que pidió la reserva de su identidad.

“Viene gente a carretear a este mirador, a consumir alcohol, a drogarse y, al otro día, uno se encuentra con botellas por todos lados y cajas de vino, colillas de cigarros, por lo bajo. Es mejor no andar por estos lados muy tarde y, mucho menos, andar recorriendo solo, porque Carabineros en algún momento se va”, agregó.

“Estoy con ocho personas, seis son de Tailandia y Vietnam y dos de Estados Unidos. El recorrido es el cerro Alegre, el cerro Concepción y parte del plan de Valparaíso”. Así comienza el guía turístico Ignacio Cabrera a relatar a Puranoticia.cl los países de los cuales proviene el grupo de turistas que acompaña a recorrer cada rincón de este emblemático destino, donde los visitantes quedan asombrados por la maravillosa vista de la bahía porteña, la buena y refinada gastronomía, los adoquines y muchos inmuebles pintados con grafitis que adornan el lugar.

Al preguntarle a este guía turístico sobre la forma en que maneja con los veraneantes el tema de la presencia de delincuentes y evitar ser su blanco, indicó que su fórmula para abordar un eventual ataque consiste en “estar observando el entorno y advertirles, por ejemplo, sobre los collares, los celulares para que no sean tan visibles. Hay precaución. Hay “seguridad”, (dice haciendo el gesto de comillas con sus dedos) en esta época, quizás uno esperaría más”.

Y, efectivamente, al recorrer el cerro Alegre tomando el pulso de quienes pasean sin apuro, se ve presencia de patrullaje policial, un vehículo municipal con las luces encendidas, detenido a metros del concurrido paseo Dimalow. Precisamente, hace ocho años que Ingrid Robles, tiene un puesto de venta de fotografías e imanes de Valparaíso en el lugar. “Lo bueno es que en este verano hemos tenido harto resguardo policial con seguridad ciudadana. Gracias a eso, hemos podido trabajar tranquilos durante enero y febrero. Hay que correr el riesgo no más, pero dentro de todo, éste es el lugar más seguro”.

César Concha, desde mediados de diciembre instaló un puesto de venta en el paseo Dimalow –gorros y souvenir en general- y también coincide en que “este verano hay hartos carabineros vigilando a los que toman, a los que se drogan y los que andan robando. Pasan a cada rato, nos conversan, han sido súper agradables con la gente que está acá y con los turistas”.

Valentina Bastías, anfitriona del restaurante Casa Alegre señaló que “hace tres meses que trabajo acá, pero siempre antes venía a este cerro. Creo que en los últimos cinco años, ha habido cambios importantes que afectan directamente a la comunidad, como el que haya asaltos. Hay que andar con cuidado, como en cualquier lugar, pero sí se ha acentuado la delincuencia un poco más en esta zona”.

Sandra Rifo viajó con su familia -cónyuge, hijas, suegra y cuñada- desde Valdivia hasta Valparaíso. Hace años, también visitó la Ciudad Puerto, para asistir a una exposición, pero fue un paseo puntual, en esa ocasión, dice. “Ahora, estamos de vacaciones. Somos precavidos, andamos con la plata bien asegurada, en general, tratar de no andar con dinero en efectivo, usamos el bolso cruzado. No andamos con miedo, hasta el momento no nos ha pasado nada”.

MIRADA DEL COMERCIO

¿Cuál será la mirada que hay desde el rubro del comercio sobre la delincuencia en los cerros emblemáticos de Valparaíso, como es el caso del cerro Alegre?

Alejandro Álvarez, presidente de la Cámara de Comercio de Valparaíso, señaló que con el tema de la delincuencia, "los cerros Alegre y Concepción han sido los más monitoreados y cuidados, porque todos los turistas llegan a estos cerros y, por lo mismo, hay que cuidarlos. Hay buena comunicación entre la junta de vecinos, los locatarios, con las policías, con la municipalidad y se está haciendo un buen trabajo y ojalá que este mismo trabajo se extienda a los demás cerros de Valparaíso, a los demás barrios comerciales como el barrio Puerto que está tratando de salir adelante”.

El dirigente gremial sostuvo que "el cerro Alegre (y el cerro Concepción) siempre han sido cuidados y creo que, ahora, mucho más por el tema de la delincuencia y, eso conlleva a que el turista ande seguro y eso beneficia a los dueños de hostales, de cafeterías, bares, que son un polo turístico importante de la ciudad. Las zonas seguras de las ciudades tienen que ser protegidas, lo mismo pasa en Río de Janeiro, en Buenos Aires, en todas las capitales mundiales pasa eso, hay lugares donde la gente puede ir y otros que no. En Valparaíso vamos a tener que llegar a eso, en el sentido de que los lugares turísticos tienen que ser protegidos y, desde el Estado, endurecer las penas a la gente que le robe a los turistas".

