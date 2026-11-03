Cerca de mil visitantes se esperan esta semana en Valparaíso ante recalada de cuatro cruceros en cuatro días

Las costas de Valparaíso recibirán un importante flujo de visitantes esta primera semana de noviembre, con la recalada de cuatro cruceros en Puerto Valparaíso.

Se trata de las naves Le Lyrial, Silver Cloud, Le Austral y Scenic Eclipse, que arribarán entre el lunes 2 y este jueves 5 de noviembre, con una recalada diaria.

La programación, incluso, contempla jornadas con más de una nave de pasajeros en puerto, lo que requerirá una coordinación entre los terminales, los servicios fiscalizadores, las agencias de naves y los operadores turísticos, con el objetivo de garantizar la seguridad y facilitar el desplazamiento de pasajeros y tripulantes.

Según la Planificación Naviera, la actividad comenzó este lunes con el arribo de Le Lyrial, de la compañía Compagnie du Ponant, que atracó a las 16:00 horas en el sitio 4-5 de Terminal Pacífico Sur (TPS) y zarpará el martes 3 a las 18:00 horas. Este martes a las 06:00 horas, arribó el Silver Cloud, que permanecerá en el puerto hasta las 20:00 horas del miércoles 4. Ese día, también a las 06:00 horas, recalará el crucero Le Austral y, el jueves 5, a las 12:00 horas, lo hará el Scenic Eclipse. De este modo, las naves Le Lyrial y Silver Cloud contemplan al menos una noche de estadía en Valparaíso.

El gerente general (s) de Puerto Valparaíso, Guillermo Crovari, manifestó que “con recaladas en días consecutivos y jornadas con más de una nave de pasajeros en puerto, hemos puesto especial atención en mantener una comunicación permanente con los distintos actores marítimos y terrestres, tanto del mundo público como privado. Esa coordinación previa permite que los controles y la seguridad de pasajeros y tripulantes se desarrollen de manera ordenada, y que los visitantes puedan llegar a la ciudad y recorrerla en buenas condiciones”.

“Es una muy buena noticia para Valparaíso seguir recibiendo cruceros y visitantes de distintas partes del mundo”, aseguró la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, agregando que “esta temporada 2026-2027 contempla la llegada de 31 naves de pasajeros, algunas de ellas por primera vez a nuestro puerto, lo que representa una importante oportunidad para dinamizar el turismo, fortalecer el comercio y generar movimiento económico en nuestra ciudad".

La jefa comunal porteña acotó que "esta semana tendremos cuatro recaladas, incluyendo una doble recalada el martes (hoy), lo que permitirá recibir a miles de visitantes. Como municipio, estamos comprometidos con seguir potenciando a Valparaíso como destino turístico internacional, apoyando el desarrollo de nuestra economía local y trabajando para que los beneficios de esta actividad también lleguen a nuestros emprendedores, comerciantes y trabajadores del turismo”.

En tanto, Rodrigo Mundaca, gobernador de la región de Valparaíso, indicó que “las policías están informadas de esta gran afluencia de cruceros que vamos a tener y, por tanto, nosotros esperamos que los turistas que van a llegar a nuestra región, en particular a la ciudad de Valparaíso, puedan precisamente recorrer Valparaíso, conocer sus bondades, conocer el sitio del patrimonio, conocer la oferta turística, patrimonial, material e inmaterial, recorrer también las playas, el litoral y que lo puedan pasar bien. Y objetivamente, también tengo la certeza de que tanto el Puerto Valparaíso como el Puerto San Antonio van a estar en condiciones de poder recibir de buena manera a esta gran afluencia de turistas que vamos a tener”.

Asimismo, Cristian Mella, Seremi de Economía, Fomento y Turismo, expresó que “las cuatro recaladas de cruceros que tendremos esta semana en el puerto de Valparaíso son una oportunidad para el turismo de toda la región. Queremos que quienes llegan por mar conozcan nuestros cerros, disfruten de la gastronomía de la costa y también descubran los valles del interior. Mientras más comunas formen parte de los recorridos, más guías, artesanos y pequeños negocios podrán beneficiarse de la temporada. Así, la llegada de cruceros puede generar más ventas para nuestras pymes y más trabajo para las familias que viven del turismo”.

Cristian Rodríguez, gerente general de TPS, comentó que “con las tres recaladas de esta semana estamos dando inicio a una temporada de pasajeros que esperamos sea muy positiva. Será similar a la del año pasado en el número de recaladas, pero siempre hay novedades, como por ejemplo el crucero Queen Anne, que vendrá por primera vez a Valparaíso en viaje transatlántico en febrero del próximo año; o la nave Amadea, que también vendrá por primera vez y es famosa porque es el escenario de una serie televisiva en Alemania. Lo más importante es que Valparaíso recibirá durante estos próximos meses a visitantes de todo el mundo, así que esperamos recibirlos con la calidad y el servicio acostumbrados en TPS”.

En la misma línea, el gerente general de Terminal Portuario Valparaíso (TPV), Felipe Murúa, destacó el trabajo conjunto para atender las recaladas previstas esta semana. “Recibir varios cruceros en Valparaíso -en una misma semana- es una oportunidad para que más visitantes conozcan la ciudad y para impulsar la actividad del comercio, la gastronomía y los servicios turísticos locales. En TPV estamos preparados para atender estas recaladas con seguridad y eficiencia, gracias al compromiso de nuestros equipos, la flexibilidad operativa del terminal y la coordinación con las distintas entidades de la comunidad portuaria. Esto nos permite compatibilizar la recepción de pasajeros con las operaciones de carga propias de nuestro terminal multipropósito. Queremos contribuir a que cada recalada sea una buena experiencia para quienes nos visitan y para las compañías que eligen Valparaíso”.

Y, a propósito de la llegada de turistas a los cerros de la ciudad, el director del Museo Baburizza, Rafael Torres, destacó que “en el museo de bellas artes de Valparaíso, estamos muy esperanzados en esta temporada de cruceros por cuanto en la temporada anterior tuvimos muchos visitantes que venían luego de recalar en la ciudad. El museo es un destino interesante para los turistas de crucero. Trabajamos junto a los tours operadores y la verdad es que nos ayuda mucho en la generación de audiencias y la difusión internacional del museo. Esperamos que la temporada 2026 2027 se desarrolle buenamente y que las personas que visitan Valparaíso y sus alrededores, en crucero, se queden con una muy buena experiencia”.

SEGURIDAD Y COORDINACIÓN EN TERRENO

Para esta recalada se dispuso de control y fiscalización que contempla equipos de rayos X para el desembarque de pasajeros y tripulantes, otro para el control de embarque y un equipo especial para la revisión del equipaje. En paralelo, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y Aduanas comprometieron dotación en turnos de mañana, tarde y noche, y el personal del terminal estará a cargo del control de acceso y de embarque. El terminal permanecerá operativo durante toda la noche.

En materia de transporte, se habilitarán buses durante el día y en horario nocturno para el traslado de pasajeros, además de una van para personas con movilidad reducida y algunos camiones para el equipaje de pasajeros y tripulantes.

MOVIMIENTO TURÍSTICO EN LA CIUDAD

La presencia de pasajeros y tripulantes en Valparaíso durante estas jornadas se vincula con la demanda de servicios turísticos, transporte, gastronomía y comercio local, actividades que participan de la cadena de valor de la industria de cruceros, que inició su temporada el pasado 17 de octubre y finalizará el 15 de abril de 2027, con 30 recaladas proyectadas en total.

RESUMEN DE NAVES DE LA SEMANA EN PUERTO VALPARAÍSO

Nave: Le Lyrial

Día: Lunes 2 de noviembre

Hora de arribo: 16:00

Nave: Silver Cloud

Día: Martes 3 de noviembre

Hora de arribo: 06:00

Nave: Le Austral

Día: Miércoles 4 de noviembre

Hora de arribo: 06:00

Nave: Scenic Eclipse

Día: Jueves 5 de noviembre

Hora de arribo: 12:00

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