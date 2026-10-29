Cerca de mil colegios participarán en simulacro regional por sismo y tsunami en Valparaíso

Desde el Liceo 1 de Niñas María Franck de Mac Dougall de Valparaíso, autoridades regionales reforzaron el llamado a los establecimientos educacionales a sumarse al Simulacro Regional del Sector Educación 2026, iniciativa organizada por Senapred y la Seremi de Educación de Valparaíso para fortalecer la preparación de las comunidades educativas frente a un sismo de mayor intensidad y tsunami.

En la actividad, las autoridades destacaron la importancia de este ejercicio para fortalecer la preparación de las comunidades educativas y pusieron énfasis en la necesidad de continuar sumando establecimientos de toda la región.

El director regional de Senapred, Christian Cardemil, señaló que "este 5 de noviembre tenemos un simulacro de carácter regional para el sector educacional, en el cual vamos a practicar los procedimientos y la planificación, tanto de la educación parvularia como escolar y de la educación superior, frente a la ocurrencia de un sismo de intensidad mayor y de un tsunami. Este simulacro involucra a toda la sociedad y, por lo tanto, los adultos debemos generar las condiciones propicias y comprometernos con este proceso, para que nuestros niños puedan realizar sus movimientos de evacuación de manera segura".

Por su parte, el seremi de Educación, Juan Carlos Klenner, sostuvo que "el Plan Integral de Seguridad Escolar es un instrumento vivo, un instrumento de gestión que tienen los equipos directivos y las comunidades educativas. Este tipo de pruebas prácticas permiten ponerlo a prueba, evaluar los tiempos de respuesta y los distintos roles que toma la comunidad, por lo tanto, creemos que es una excelente oportunidad y un ejercicio que valoramos muchísimo".

Desde la comunidad educativa, la directora del Liceo 1 de Niñas María Franck de Mac Dougall, Mónica Lizama, indicó que "nosotros ponemos en práctica nuestro Plan Integral de Seguridad Escolar varias veces al año, por lo menos dos a tres veces por cada semestre. Es lo que nos permite evaluar el procedimiento de evacuación como tal, mejorar, modificar y disminuir los tiempos de evacuación del establecimiento".

A su vez, el director ejecutivo suplente del SLEP Valparaíso, Miguel Solís, subrayó que "la seguridad es algo que no se puede improvisar y por eso el 100% de los establecimientos del SLEP de Valparaíso y Juan Fernández ya han respondido a la convocatoria de Senapred y la Seremi de Educación, porque efectivamente hay que poner en práctica lo que son los PISE. Todas nuestras comunidades, los profesores, asistentes de la educación, apoderados y estudiantes deben prepararse y debemos tener una acción preventiva frente a cualquier situación de emergencia como puede ser un tsunami o un sismo de gran intensidad".

En materia de seguridad y gestión del tránsito, el teniente coronel de Carabineros, Daniel Guzmán, informó que la institución "va a estar apoyando esta actividad, muy importante para nosotros como institución, para así poder evaluar el comportamiento de la ciudadanía y los tiempos de respuesta que vamos a tener. Es importante señalar que ese día Carabineros va a estar desplegado en las distintas comunas, tanto continentales como insulares, para prestar apoyo en los desplazamientos que se tengan que realizar por parte de los colegios y así también en los desvíos de tránsito. El llamado es a que la ciudadanía coopere con estos movimientos".

Finalmente, la seremi de Gobierno, Rosario Pérez, planteó que "sabemos que prepararnos es importante para poder enfrentar las emergencias, porque no avisan, y por lo tanto tenemos que estar preparados, acortar los tiempos y justamente reducir los riesgos para el caso de una emergencia. Por eso hacemos un llamado a toda la comunidad de la región, particularmente a los establecimientos educacionales, a participar activamente, a confiar en el ejercicio mismo y al resto de la comunidad a respetar este ejercicio para que sea un éxito".

Cabe hacer presente que, hasta el momento, 999 establecimientos educacionales de distintas dependencias ya han confirmado su participación. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el lunes 2 de noviembre, a las 18:00 horas a través del siguiente enlace: senapred.cl/simulacros_t/sce-valparaiso-2026/

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