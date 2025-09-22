Cerca de 400 mil personas se trasladaron a la región de Valparaíso durante Fiestas Patrias

Un positivo balance preliminar del ámbito turístico en la región de Valparaíso realizó Sernatur, tras el fin de semana extra largo de celebración de Fiestas Patrias.

Proyecciones previas a esta importante fecha señalaban que la zona era el principal destino de viajes con pernoctación, con cifras entre los 365 mil y 441 mil traslados.

La directora regional de Sernatur, Carolina Carrasco, indicó que "nos encontramos recopilando todos los antecedentes para entregar la tasa de ocupación oficial de lo que fueron estas Fiestas Patrias 2025, pero en primera instancia contamos con información de los gremios de la región, donde nos han dicho que, a pesar de haber sido cuatro días y no cinco como el año anterior, estamos en cerca de un 70% de ocupación en alojamientos turísticos en la provincia de San Antonio, 75% en Olmué, 50% en Valparaíso y un 60% en Viña del Mar”.

La autoridad de turismo agregó que “este número es muy auspicioso, si consideramos que en este tipo de festividad quienes nos visitan alojan en segunda vivienda o donde familiares, principalmente”.

Cabe destacar que la gran mayoría de las comunas de la región presentaron una variada cartelera de actividades, entre ramadas, fiestas criollas y costumbristas.

PURANOTICIA