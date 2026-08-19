Cerca de 200 internos son trasladados desde la cárcel de Valparaíso a complejo en Talca

Un amplio operativo de seguridad se desplegó durante la mañana de este miércoles 19 de agosto en las inmediaciones del Complejo Penitenciario de Valparaíso, debido al traslado de cerca de 200 internos hacia la región del Maule.

Los reclusos fueron derivados al Complejo Penitenciario La Laguna, ubicado en el sector de Panguilemo, comuna de Talca, continuando con el proceso iniciado durante la semana pasada con el traslado de una cantidad similar de internos desde Santiago.

Durante las primeras horas de la jornada, buses de Gendarmería llegaron hasta el recinto ubicado a un costado del Camino La Pólvora, en la parte alta del cerro Playa Ancha, para recoger a los internos y comenzar el desplazamiento a la región del Maule.

El procedimiento contó con un amplio resguardo policial en el exterior del complejo penitenciario, con participación de funcionarios de Control de Orden Público (COP) y del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros.

Previo al traslado se efectuaron registros y fiscalizaciones en el recinto, considerando que la jornada coincidió con el día de visitas a los internos de la cárcel. Las diligencias fueron realizadas tanto por personal uniformado como por funcionarios de civil.

Una vez iniciado el desplazamiento, la caravana fue custodiada por Carabineros durante todo el trayecto entre Valparaíso y Talca, con el objetivo de reforzar la seguridad del procedimiento y prevenir eventuales intentos de rescate de los internos.

Cabe hacer presente que el traslado se enmarca en el proceso de redistribución de población penal impulsado por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast.

De hecho, en la región de Valparaíso también se han concretado movimientos de internos entre distintos recintos, como los efectuados desde las cárceles de Quillota y Los Andes hacia el Complejo Penitenciario de Valparaíso, aunque en cantidades menores al operativo desarrollado este miércoles 19 de agosto.

Al respecto, el delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, sostuvo que "tal como lo prometió nuestro Presidente José Antonio Kast, se ha producido el traslado de 200 reos de la cárcel de Valparaíso al Complejo Penitenciario del Maule, que es un complejo de alta seguridad. Esto tiene dos objetivos: primero, reubicar a la población de mayor alto riesgo, es decir, más peligrosa, a este nuevo recinto que tiene condiciones de seguridad extremas y, por tanto, menor riesgo de fuga; y también permite mejorar las condiciones de habitabilidad en el actual recinto penal, que tiene una sobrepoblación penal, lo que dificulta la segregación y la reinserción".

De estos 200 reos que han sido trasladados, la principal autoridad de Gobierno en la región indicó que "50 de ellos son voluntarios, el resto son personas que Gendarmería las ha catalogado de alto riesgo, tanto para el resto de la población como para los gendarmes. Así se está dando cumplimiento a este compromiso y nos va a permitir tener mejores condiciones de habitabilidad en el actual complejo penitenciario de Valparaíso, y disminuir el riesgo de fuga y de enfrentamientos".

"Esperamos ahora avanzar en el otro compromiso, que es tener un nuevo recinto penal en la región de Valparaíso. Para eso estamos trabajando como Gobierno, para cumplir con los estándares internacionales, tener cárceles seguras y con mejores condiciones de habitabilidad para los reos y reclusas", complementó.

Por su parte, el seremi de Seguridad Pública, Hernán Silva, comentó que "el traslado no es un simple cambio de recinto penitenciario, es una acción concreta para enfrentar el hacinamiento, fortalecer el control y cortar la cadena de mando de las organizaciones criminales desde el interior de las cárceles. Este operativo es parte del Plan Cancerbero del Gobierno y se enmarca en la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo, que busca fortalecer las capacidades del Estado para enfrentar a las organizaciones criminales y mejorar la seguridad de nuestro país".

Por último, sostuvo que "esta operación demuestra que cuando las instituciones actúan de manera coordinada obtenemos resultados concretos, pero también reafirma la importancia de seguir avanzando en las herramientas legales que hoy se discuten en el Congreso para perseguir el crimen organizado y la delincuencia, y responder a lo que más pide la ciudadanía, que es seguridad".

Vale indicar que el procedimiento de alta seguridad forma parte de las medidas adoptadas por las autoridades para reorganizar la población penitenciaria y utilizar la capacidad disponible en el complejo talquino, el último inaugurado en Chile.

PURANOTICIA