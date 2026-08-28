Central de Cámaras de Limache registra 275 procedimientos y 25 detenidos durante 2026

La Central Municipal de Cámaras de Televigilancia de Limache cumplió 11 años de funcionamiento y lo hizo exhibiendo cifras que dan cuenta del papel que ha adquirido esta herramienta en materia de seguridad: durante 2026 ha participado en 275 procedimientos que han permitido concretar 25 detenciones.

El sistema, que comenzó a operar en agosto de 2015 con 11 cámaras, ha experimentado desde entonces un sostenido proceso de ampliación y modernización, tanto en su cobertura territorial como en sus capacidades tecnológicas y equipo de operadores.

Actualmente, la red está compuesta por 43 cámaras de televigilancia, 15 cámaras y botones de emergencia instalados en paraderos de alto tráfico y dos pórticos lectores de patentes, cada uno equipado con cuatro cámaras.

A esto se suma un equipo de 10 funcionarios dedicados al monitoreo, quienes trabajan durante las 24 horas del día, los siete días de la semana, con dos operadores por turno.

El alcalde Luciano Valenzuela destacó que "junto al Concejo Municipal, el año pasado aprobamos una inversión sobre los $70 millones, lo que nos permitió reforzar el hardware y el software de la central de cámaras, pero también capacitamos a todos los funcionarios para realizar un trabajo acorde a las necesidades de los nuevos tiempos".

Uno de los elementos que distingue al sistema limachino es su funcionamiento coordinado con Carabineros. Desde su puesta en marcha, la central municipal comparte dependencia con la Central de Comunicaciones (Cenco) de la Prefectura de Marga Marga, permitiendo una comunicación directa frente a situaciones detectadas a través de las cámaras.

El prefecto de Marga Marga, coronel Álex Oporto, comentó que "todo trabajo colaborativo, sobre todo el que hacemos con Limache, es muy importante. La Central de Cámaras nos ayuda a advertir y a prevenir que se cometan delitos, faltas, incivilidades". El oficial agregó que el funcionamiento conjunto con la Cenco permite "visualizar aspectos que pueden ser comunicados de forma inmediata, de forma radial al personal de Carabineros o a las patrullas mixtas OS14 que se encuentran haciendo servicios".

Además de su función preventiva, las imágenes captadas por el sistema son utilizadas como antecedente para investigaciones y esclarecimiento de hechos, incluyendo casos en que son requeridas por el Ministerio Público.

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