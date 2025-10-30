Cementerio de Santa Inés redobla turnos para recibir a miles de visitantes en Viña del Mar

El cementerio de Santa Inés, ubicado en la parte alta de Viña del Mar, está preparado para recibir a las miles de personas que acudirán a recordar a sus seres queridos en la conmemoración del Día de Todos los Santos.

Para favorecer un tránsito seguro y expedito dentro del camposanto, se han dispuesto medidas operativas, de acceso y seguridad, que estarán vigentes entre el viernes 31 de octubre y el domingo 2 de noviembre.

A fin de brindar una adecuada atención al público y al resguardo de la seguridad, el sábado 1 no se realizarán servicios funerarios.

Para agilizar el ingreso y descongestionar las calles interiores, estarán operativos la entrada principal (incluye el portón frente a la pérgola) y el portón del sector alto.

El ingreso vehicular se permitirá por ambos portones, con un cobro de $500 administrado por los guardias del recinto.

Se recomienda priorizar el acceso peatonal para reducir la congestión.

El sábado 1 se contará con apoyo preventivo de Carabineros y Cruz Roja. Además, habrá camión aljibe disponible para los requerimientos de los visitantes. El personal de oficina y patio estará desplegado para orientar y responder consultas.

HORARIOS DE FUNCIONAMIENTO

Viernes 31

Visitas al cementerio: 08:30 a 19:00

Oficina administrativa: 08:30 a 17:00

Sábado 1

Visitas al cementerio: 08:30 a 19:00

Oficina administrativa: 08:30 a 19:00

Domingo 2

Visitas al cementerio: 08:30 a 19:00

Oficina administrativa: 08:30 a 17:00

PURANOTICIA