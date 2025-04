Celis saca sus garras contra Camila Flores, aborda la batalla senatorial con Longton y pide a Chahuán que sea su generalísimo

La fallida realización de Primarias en Chile Vamos ha sido uno de los temas que ha sacudido la agenda política del país. Esto, ya que a fines de la semana pasada se daba prácticamente por descontado que los candidatos del bloque se someterían a este proceso para llegar con carta única a la Elección Presidencial del 16 de noviembre.

Sin embargo, luego de intensas conversaciones sostenidas durante el fin de semana largo entre los presidentes de la Unión Demócrata Independientes (UDI), Renovación Nacional (RN) y Evolución Política (Evópoli), finalmente decidieron que no participarán del proceso y que llegarán con Evelyn Matthei directamente a la papeleta.

Toda la controversia generada en torno a esta decisión fue analizada en profundidad por el diputado independiente (ex RN) por Valparaíso, Andrés Celis, quien en diálogo con Puranoticia.cl atribuyó parte de esta decisión al "egoísmo" de algunos candidatos al parlamentario, repasando duramente a la diputada Camila Flores en ese sentido.

"Esto lo dije desde un inicio, que teníamos que hacer Primarias porque es fundamental que en dos meses tú muestres a los candidatos de oposición, para que haya debate, contenido, discusión ideas, para que la gente opine y hable, y esta fórmula era la correcta, pero me parece que finalmente primaron –y lo he dicho públicamente– los intereses de algunos parlamentarios en la reelección", lanzó el legislador.

Consultado respecto a los nombres de los congresistas a los que hacía mención en su respuesta, el diputado Celis sostuvo que en una nota periodística se indicaba que "una de las razones que le complicaban a RN en la Primaria era la sobreexposición de Rodolfo Carter. A mí no, pero se nombraba que a Camila Flores, Andrés Longton y a Pepa Hoffmann les complicaba. A mí en lo personal no me complica. Es más, creo que Carter debiera ir como candidato a Senador, incluso en cupo de RN. Así de tajante soy. De los otros tres, yo presumo que claramente les complicaba".

Momento seguido, el legislador que en noviembre de 2024 presentó su renuncia a Renovación Nacional, continuó analizando lo que será el escenario sin Primarias en Chile Vamos, argumentando que "yo creo que se complica, aunque de ninguna manera se va a perder la elección final en segunda vuelta de Evelyn Matthei, pero me pregunto qué pasa si el día de la inscripción de candidatos se inscribe Kast y llega a acuerdo con Kaiser, o al revés. Es una segunda vuelta totalmente impredecible".

DARDOS CONTRA CAMILA FLORES

Y allí es donde el también candidato al Senado lanzó su artillería contra su ex correligionaria, la diputada Camila Flores, quien también busca llegar a la Cámara Alta: "Ahora, yo no sé con quién se va a sacar la foto la diputada Camila Flores, si va finalmente de candidata a Senadora. ¿Se va a sacar la foto presidencial con Kaiser, con Kast o con Evelyn Matthei? La hemos visto a ella en varias oportunidades en actividades de Libertarios, de Republicanos, entonces es ahí donde uno se pierde".

"Cuando uno es militante de un partido y participa en actividades de otros que, más encima, tienen candidatos presidenciales... yo soy independiente de RN, igual que Francisco Chahuán ahora, pero no me equivoco; mi candidata es Evelyn Matthei y me la jugaré a concho por ella. Pero no hacer Primarias produce eso, que algunos candidatos como la diputada Camila Flores tenga una mayor libertad como para ir jugando con los candidatos, por un lado con Kast, con Kaiser y con Matthei, porque participa de actividades de esos candidatos o, bien, vota más bien como Republicana que como de Renovación Nacional", continuó el parlamentario.

Acerca de los motivos para hacer eso, el diputado Andrés Celis aseguró de manera tajante que lo hace "para agraciar a su electorado. Entonces, a mí no me gusta que en el caso de no querer haber incluido a Carter en una Primaria o que no haya resultado, algunos parlamentarios piensen más en su metro cuadrado, en su proyecto personal, más que pensar en Chile y en la candidata Evelyn Matthei, y ese es un tremendo error, porque en política en el último en quien hay que pensar es en uno".

LOS "ANDRÉSES" POR EL SENADO

En cuanto a su candidatura al Senado por Valparaíso, el ex RN aseguró que "hoy está totalmente a firme. La única posibilidad de yo tener una distinta alternativa, decisión o resolución, es que vea que en la Elección Parlamentaria, al final de los resultados, mi candidatura asegure a un Senador más, por cierto que voy a ir. Si mi candidatura pone en peligro a un parlamentario y eso le haga mal a Evelyn Matthei, ahí yo lo pensaría".

Bajo este contexto, analizó las encuestas que se han dado a conocer, afirmando que "he visto encuestas realizadas por La Moneda, encuestas de empresas que se dedican a esto y el escenario es que si Jorge Sharp va en lista como independiente, la derecha saca dos sí o sí, no hay ninguna otra posibilidad". En tanto, sobre la competencia en duplas, donde formará equipo con María José Hoffmann (UDI), el Diputado aseguró que "hoy al menos la lista Hoffmann-Celis suma más que la lista Longton-Flores".

De ambas duplas, los que marcan más son justamente los dos "Andréses", lucha de la que indicó que "Longton marca en las encuestas un 0,5 más que yo porque él en Viña y Valparaíso marca 2,8 y yo en el interior, sin hacer campaña, marco 3,2, pero con la diferencia que él marca más que yo en el Distrito 6 y yo marco un poco menos en el Distrito 7. Entonces ahí se da esa diferencia de 0,5".

Asimismo, volvió a repasar a la legisladora RN del Distrito 6, diciendo que "la que marca muy mal es Camila Flores porque se confunde mucho con el electorado de Republicanos, Libertarios y RN, y la gente prefiere a un candidato definido por un partido más que por una postura que va cambiando según lo que sucede en el día. Entonces, si ve que es de Kaiser vota por su candidato, si es de Kast vota por su candidato, pero si es de Matthei vota por su candidato; pero cuando ve a una candidata que más parece Libertaria o Republicana, pero apoya a Matthei y va a actividades de Kaiser y Kast, entonces la gente se confunde tanto que termina votando por otro candidato y no por alguien como Camila Flores que sí tiene su nicho propio".

CHAHUÁN GENERALÍSIMO

Pensando ya en lo que será su carrera por el Senado por la región de Valparaíso, el hoy Diputado del Distrito 7 anunció en Puranoticia.cl que le gustaría que el senador Francisco Chahuán (hoy también renunciado a RN) asuma un rol protagónico en ella.

"Le he pedido oficialmente a Francisco Chahuán que sea mi jefe de campaña. Sé que Francisco tendrá que apoyar a todos, pero que fundamentalmente esa lealtad que le manifesté de manera genuina para que fuera a la Primaria, él me la pueda traspasar y corresponder por todo el cariño y amistad que tenemos, para que él asuma esta campaña mía como mi generalísimo en esta senatorial", sentenció Andrés Celis.

Por último, vale hacer presente que el legislador empezaría su campaña al Senado un poco antes de las Primarias Presidenciales, tiempo donde tendrá que cuidar su salud, ya que hace algunos días, tras realizarse algunos exámenes, se le detectó una pielonefritis que incluso lo mantuvo tres días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI); esto, debido a que una bacteria le ingresó por la comida, trasladándose del estómago hacia el riñón, justamente por no cuidarse y tomar el trabajo más allá de su salud, según reconoció en esta extensa conversación sostenida con Puranoticia.cl.

