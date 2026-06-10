Caso María Ercira: nuevo equipo investigador intensifica los rastreos con equipos tecnológicos en fundo Las Tórtolas de Limache

Nuevas diligencias de búsqueda se están desarrollando en el fundo Las Tórtolas de Limache, en el marco de la investigación por la desaparición de María Ercira Contreras, adulta mayor de 85 años cuyo rastro se perdió el 12 de mayo de 2024 y que, a más de dos años de ocurrido el hecho, continúa sin ser ubicada.

Los operativos forman parte de una nueva fase investigativa impulsada por el Ministerio Público luego de que la causa dejara de estar radicada en la Fiscalía Regional de Valparaíso. Hace algunas semanas, la investigación pasó a manos de la Fiscalía Metropolitana Occidente, quedando bajo la conducción del fiscal regional Marcos Pastén, quien dispuso la conformación de un nuevo equipo especializado.

Precisamente en ese contexto, esta semana se ha desplegado un amplio operativo en el predio de Limache, lugar donde se vio por última vez a María Ercira. Los trabajos consideran una revisión de distintas zonas consideradas de interés investigativo, empleando metodologías y recursos tecnológicos distintos a los usados anteriormente.

Las diligencias son ejecutadas por una fuerza de tarea integrada por detectives de la Brigada de Ubicación de Personas Metropolitana (Briup) y de la Brigada de Homicidios de la PDI, ambas unidades provenientes de Santiago. A ellos se suman fiscales del equipo especializado designado por Pastén para abordar casos complejos.

Entre los recursos desplegados en el fundo limachino se encuentran drones y otros medios de apoyo destinados a optimizar el rastreo de las cerca de 30 hectáreas que comprende el recinto donde se vio por última vez a la adulta mayor.

La estrategia contempla efectuar una nueva revisión de sectores que ya habían sido explorados durante la investigación, aunque aplicando criterios criminalísticos diferentes y herramientas que no habían sido utilizadas previamente en el lugar.

Según se informó, el desarrollo de las diligencias se vio interrumpido temporalmente debido al sistema frontal pronosticado para la zona central, lo que ha obligado a suspender las labores en terreno durante este miércoles.

El abogado de la familia de la adulta mayor, Juan Carlos Manríquez, señaló que "la Fiscalía Occidente se encuentra realizando una serie de diligencias decretadas por el fiscal regional, señor Pastén, en terreno, y varias otras que se mantienen en reserva durante un tiempo, destinadas a precisar, profundizar y aplicar nuevas técnicas investigativas para tratar de obtener un resultado pronto".

A su vez, señaló que "también se realizarán otras diligencias destinadas a repasar líneas de investigación que a nuestro juicio se encuentran incompletas y esperamos que estas produzcan un resultado efectivo en un plazo razonable".

Vale indicar que desde el Ministerio Público no se han entregado detalles respecto de los resultados de estas actuaciones, considerando que la investigación se mantiene bajo reserva desde comienzos de junio por decisión de la Fiscalía Metropolitana Occidente.

PURANOTICIA