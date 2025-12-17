Caso María Ercira entra en fase decisiva tras sumar nuevo querellante: abogado asegura que falta "muy poco para establecer lo que pasó"

Hace ya un año y medio que el nombre de María Ercira Contreras quedó instalado en los habitantes de Limache, la región de Valparaíso y el país completo. Y es que la adulta mayor, de 85 años, desapareció el 12 de mayo de 2024, en el marco de un almuerzo familiar para celebrar el Día de la Madre, cuando se levantó de su asiento para ir al baño y nunca más regresó a su mesa ubicada en el restaurante del fundo Las Tórtolas.

Desde entonces, su familia ha transitado un largo caminar marcado por el paso del tiempo, por diligencias de la PDI que han sido duramente cuestionadas –al punto de motivar la solicitud de un cambio de Policía a cargo de la investigación– y por decisiones judiciales que tampoco han caído bien en el entorno más cercano de la adulta mayor.

Uno de esos episodios se produjo el 24 de noviembre pasado, cuando el Juzgado de Garantía de Limache declaró inadmisible la querella presentada por el Municipio local en el caso de la desaparición de María Contreras. El tribunal fundamentó su decisión en que la acción judicial “se interpuso por persona no autorizada por la ley”, resolución que generó profundo malestar en el entorno familiar de la mujer extraviada.

Frente a este escenario, la casa edilicia decidió recurrir a la Corte de Apelaciones de Valparaíso, interponiendo un recurso de apelación que fue revisado por la quinta sala del tribunal de alzada. Tras escuchar los argumentos de las partes, la Corte resolvió revocar la decisión del juzgado y admitir a tramitación la querella municipal.

“Atendido el mérito de los antecedentes, lo expuesto por los intervinientes en estrado (...), se revoca la resolución de veinticuatro de noviembre de dos mil veinticinco, dictada por el Juzgado de Garantía de Limache, y en su lugar se declara que se admite a tramitación la querella presentada por la Ilustre Municipalidad de Limache”, señala la sentencia del tribunal de alzada porteño.

FAMILIA DESTACA DECISIÓN

De esta manera, la Municipalidad de Limache pasa a integrar formalmente la causa en calidad de querellante, con la expectativa de que su participación contribuya al impulso de nuevas diligencias orientadas a dar con el paradero de la adulta mayor.

Sobre esta resolución, Puranoticia.cl conversó con el abogado de las familias Contreras y Hernández, Juan Carlos Manríquez, quien explicó que “en la audiencia ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, la Municipalidad de Limache bien sostuvo su apelación, a través de su abogada (Karla Bruhn Valladares), ante la quinta sala”.

En ese contexto, añadió que “nosotros como familia querellante adherimos en calidad de terceros coadyuvantes, pidiendo la revocación de aquella resolución del Tribunal de Garantía de la ciudad que no había admitido a trámite la querella del Municipio, bastante bien fundada y con un objetivo colaborativo claro”.

El profesional también destacó el alcance del fallo, señalando que “la Corte, por votación unánime, ha revocado esa resolución y ha dispuesto que la Ilustre Municipalidad de Limache sea –desde ayer mismo– considerada querellante con plenos derechos en la causa que investiga el desaparecimiento de la señora María Ercira Contreras”.

Consultado por la relevancia práctica de este avance judicial, Juan Carlos Manríquez fue enfático en señalar que “es una muy buena noticia, puesto que necesitamos al Municipio para las diligencias que vienen. Y no tenemos ninguna duda que va a ser un colaborador muy eficiente para llegar prontamente a la verdad".

Bajo este contexto, el destacado profesional de las leyes aseguró a Puranoticia.cl que "sabemos que estamos a muy poco de establecer lo que realmente pasó”.

PARTICIPACIÓN MUNICIPAL ACTIVA

Por su parte, el alcalde de Limache, Luciano Valenzuela, confirmó a este medio que “como Municipalidad hemos sido notificados que la Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió nuestra querella en el caso de la desaparición de la señora María Ercira”.

Respecto de la decisión de involucrarse activamente en la causa iniciada en mayo del año pasado en la comuna, el jefe comunal explicó que “luego de sostener una reunión con la nieta de la persona mayor desaparecida, tomamos la decisión de que no sólo queríamos revisar el caso de forma externa, sino que participar de forma activa, ya que es un hecho de alta connotación que se desarrolla en la comuna de Limache, lo que obviamente para nosotros como Alcaldía genera un interés particular”.

Valenzuela recordó, además, que el Municipio que administra desde hace un año ya ha intervenido en otros procesos vinculados a hechos que han alterado el orden público, precisando que “consideramos que es fundamental trabajar de forma seria y responsable para buscar esclarecer los hechos correspondientes”.

Finalmente, expresó que “en este contexto, la idea es trabajar tanto con la Fiscalía, con la PDI y con quien resulte incumbente para poder esclarecer los hechos y colaborar para que actos como estos no se repitan nuevamente en la comuna de Limache”.

Con esta resolución de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, el caso de María Ercira Contreras suma un nuevo querellante en la causa, en la que la familia deposita expectativas renovadas tras más de un año y medio de espera. La incorporación del Municipio como parte activa no solo refuerza el despliegue institucional en la búsqueda de verdad y justicia, sino que también vuelve a poner en el centro una desaparición que sigue marcando a Limache y que, hasta hoy, permanece sin respuestas.

