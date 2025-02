Caso de falso damnificado en Viña: Ripamonti acusa "aprovechamiento" y que acto "es impúdico"

Agregó que “ hay que ver lo que hay detrás . Espero que las instituciones puedan funcionar y que tipos como ellos (refiriéndose al falso damnificado en huelga de hambre en la Villa Independencia) no pongan en riesgo la vida, la integridad y la salud de vecinos de nuestra comuna. Me parece impúdico”.

La alcaldesa de Viña del Mar aseguró, al mismo tiempo, que “en mi trayectoria, he participado en voluntariado en muchas catástrofes y también como alcaldesa me ha tocado estar en dos catástrofes y he visto las dos caras de la moneda. La primera, es la movilización solidaria de todo el mundo, de todo el país tratando de ponerse a disposición de las necesidades públicas, privadas, ciudadanos de todo Chile que viajaron para ayudar”. Sin embargo, dijo “hay también una segura cara que es el aprovechamiento en todo nivel. Hay abogados que se acercan para sacar dinero, a través de las familias convenciéndolas de cuestiones que son imposibles. He visto personas en torno a la reconstrucción que han sido, verdaderamente, estafadores de familias que lo perdieron todo, he visto personas que han intentado ganar elecciones en torno a lo político, aprovechando, mintiendo también generando ilusiones en las personas de una manera horrible”.