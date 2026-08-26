Casi 94 toneladas de carne fueron rechazadas por la Seremi de Salud durante controles previos a Fiestas Patrias en Los Andes

En la víspera de las celebraciones de Fiestas Patrias, la Seremi de Salud de Valparaíso reforzó controles sanitarios en la Oficina de Internación Los Andes, dependiente de la Oficina Provincial Aconcagua, con especial foco en los alimentos que ingresan al país y, particularmente, en aquellos que requieren cadena de frío.

Durante agosto, los equipos de la Autoridad Sanitaria realizaron 674 inspecciones a camiones con productos alimenticios. De ellas, 525 correspondieron a inspecciones físicas de productos que requieren cadena de frío, mientras que otras 149 fueron inspecciones documentales a mercancías que no requieren refrigeración.

Como resultado de estas fiscalizaciones, cuatro camiones quedaron con sus productos bajo condición de Rechazado su Uso y Disposición, totalizando aproximadamente 94 toneladas de alimentos retirados del proceso de internación.

De los productos rechazados, tres camiones transportaban carne de cerdo enfriada, con aproximadamente 24 mil kilos cada uno, totalizando 72 mil kilos, debido a que presentaban fecha de vencimiento sobrepasada. En tanto, un cuarto camión transportaba aproximadamente 22 mil kilos de carne bovina congelada, cuya mercadería fue rechazada debido a la ruptura de la cadena de frío.

La Seremi de Salud, Dra. Mariol Luan, comentó que "en la antesala de Fiestas Patrias estamos redoblando nuestros esfuerzos para resguardar la salud de las personas. Nuestros equipos están reforzando la vigilancia sanitaria de los alimentos que ingresan al país, poniendo especial atención en aquellos productos que requieren cadena de frío y, particularmente, en los productos cárnicos, que tienen una alta demanda durante estas fechas”.

Estos controles se desarrollan además en un contexto extraordinario, luego del prolongado cierre del paso fronterizo Los Libertadores, que generó una acumulación de cargas y un ingreso concentrado de mercancías tras la reapertura.

Frente a esta situación, la Seremi de Salud implementó un Plan de Atención de Contingencia para la Oficina de Internación Los Andes, fortaleciendo la capacidad de respuesta y manteniendo los controles sanitarios bajo un enfoque basado en riesgo.

El plan contempla la coordinación reforzada con SAG, Aduanas, el Ministerio del Interior y el Puerto Terrestre Los Andes, además de la vigilancia de productos refrigerados y cárnicos y el fortalecimiento de la capacidad de respuesta ante el aumento de cargas.

En este marco, se prioriza la revisión documental de alimentos que no requieren cadena de frío y la inspección física de aquellos que sí necesitan condiciones controladas de temperatura.

La Autoridad Sanitaria también reforzará durante las próximas semanas la vigilancia de alimentos en carnicerías, fábricas de empanadas, supermercados, restaurantes, fondas y ramadas, poniendo atención en la higiene y manipulación de alimentos, procedencia y trazabilidad de materias primas, condiciones de almacenamiento y conservación, y prevención de contaminación cruzada.

“Este trabajo se realiza bajo criterios de riesgo y manteniendo los controles sanitarios establecidos. Nuestro objetivo es que las personas puedan celebrar estas Fiestas Patrias con seguridad, por lo que también hacemos un llamado a comprar alimentos en lugares autorizados, respetar las condiciones de conservación y mantener la cadena de frío cuando corresponda”, sentenció la Seremi de Salud.

PURANOTICIA