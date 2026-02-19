Casi 2 toneladas de alimentos recuperados en el Mercado Cardonal de Valparaíso se destinaron a comedores solidarios y familias porteñas

Un amplio operativo de fiscalización desarrollado en los alrededores del Mercado Cardonal de Valparaíso permitió recuperar más de 1.910 kilos de productos, los cuales fueron redistribuidos de manera solidaria a comedores comunitarios y familias beneficiarias de programas municipales de la comuna.

El procedimiento fue encabezado por la Dirección de Seguridad Ciudadana, el Departamento de Fiscalización y la Dirección de Operaciones de la Municipalidad de Valparaíso, en coordinación con Carabineros. En total, más de 40 funcionarios y funcionarias participaron del despliegue territorial.

Durante la jornada, se cursaron 16 citaciones por ejercer comercio informal en Bien Nacional de Uso Público, reforzando el trabajo municipal por el ordenamiento del espacio público y la recuperación de sectores emblemáticos de la ciudad. La iniciativa no solo permitió avanzar en la fiscalización y ordenamiento del sector, sino que también generó un impacto social concreto en organizaciones que diariamente sostienen una importante labor comunitaria.

En ese contexto, la directora de la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco) de la Municipalidad de Valparaíso, Marcia Oyarce, explicó el trabajo articulado que permite dar un destino social a estos productos. “Como Dirección de Desarrollo Comunitario, a través del programa FOSIS EcoMercado —que tiene por objetivo recuperar y reconvertir alimentos que muchas veces son dados de baja o no utilizados por distintas empresas— hemos coordinado, en esta oportunidad, la entrega de productos provenientes de decomisos realizados por la Dirección de Seguridad Ciudadana”.

“Esta articulación con centros comunitarios y organizaciones del territorio nos permite que estos alimentos lleguen directamente en beneficio de vecinos y vecinas de Valparaíso, especialmente de quienes más lo necesitan. Además, favorece a las beneficiarias directas del programa, principalmente mujeres jefas de hogar de la comuna, fortaleciendo así el apoyo social y alimentario en nuestra ciudad”, indicó la Dideco.

Del total decomisado que superó las 1,9 toneladas de alimentos, la distribución se realizó entre centros comunitarios y a familias beneficiarias de programas municipales, especialmente mujeres jefas de hogar.

Esther Zamora, voluntaria del comedor 421, destacó el aporte recibido. “El Ecomercado, gracias a la Municipalidad de Valparaíso, nos hace llegar donaciones. Nosotros entregamos más de 250 raciones diarias, todos los días del año, los 365 días. Esta vez nos trajeron choclo, harto choclo, con el que preparamos porotitos granados y también tomaticán, así que estamos muy agradecidos por eso”.

Por su parte, Cristian Amarales Valenzuela, coordinador del área de infraestructura y socio fundador del Espacio Comunitario Santa Ana, valoró el impacto directo de este apoyo. “El comedor comunitario del Espacio Santa Ana funciona de lunes a viernes, principalmente lunes, miércoles y viernes. El año pasado, 2025, registramos casi 3.980 personas almorzando formalmente, sin contar otras personas que también participan. Claramente este aporte que nos hace el Ecomercado y la Municipalidad de Valparaíso, Camila Nieto y todo el Concejo, nos viene como anillo al dedo, sobre todo para personas mayores. Tenemos muchos adultos mayores que vienen a almorzar con nosotros, además de vecinos y vecinas del cerro”.

Estos operativos continuarán desarrollándose en distintos puntos de la ciudad, combinando fiscalización, recuperación de espacios públicos y fortalecimiento de la red solidaria en los cerros de Valparaíso.

