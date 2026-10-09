Casco histórico de Viña del Mar suma nueva intervención: dan inicio a obras en calles Valparaíso Oriente y Cancha

Con la intervención de las veredas se iniciaron las obras de reposición en toda la extensión de calle Valparaíso Oriente y en calle Cancha de Viña del Mar, trabajos que avanzarán por etapas hasta marzo de 2028.

El proyecto de mejoramiento de este importante eje implica una inversión del orden de los $3.500 millones, financiada por el Gobierno Regional, y su objetivo es mejorar la circulación vial y peatonal, la accesibilidad universal y aumentar la seguridad de residentes, visitantes y comercio del sector.

Tras un trabajo de planificación y coordinación entre el municipio y la empresa contratista, que consideró a residentes y comerciantes, las faenas se iniciaron con la intervención de las veredas norte, desde calle Cancha hacia el poniente.

Ello, a la espera de la aprobación del plan de desvíos que permita iniciar en los próximos días, la primera etapa de trabajos en la calzada, entre calles Cancha y Crucero.

La alcaldesa Macarena Ripamonti indicó que “el trabajo es concreto y con obras hemos demostrado que estamos recuperando espacios públicos; esta inversión en el casco histórico se suma a la renovación completa de calle Valparaíso Poniente, calle Arlegui, el Teatro Municipal, el Palacio Vergara y diversos lugares que mejoran la calidad de vida de quienes usan el centro de la ciudad a diario”.

La autoridad comunal destacó que “tanto los cerros como el plan tienen procesos de inversión robustos, porque estamos trabajando para que la recuperación y las mejoras lleguen a toda Viña del Mar. No se trata solo de recuperar espacios, sino de generar obras concretas que mejoren la calidad de vida de nuestros vecinos”.

ÁREA DE INTERVENCIÓN

La obra comprende la intervención del tramo entre la plaza José Francisco Vergara y calle Cancha, e incluye los 217 metros de extensión de esta última vía -entre Limache y Av. La Marina-.

El diseño considera la renovación de veredas y calzada, pavimentación, un nuevo sistema de aguas lluvias, la renovación del mobiliario y elementos ornamentales.

Los trabajos se ejecutarán en seis etapas y para facilitar su desarrollo, se ha establecido una coordinación con residentes, comercio y empresas de servicios, considerando además la presencia de colegios, oficinas y el rodoviario, en el área que será mejorada.

Esta nueva obra se enmarca en el plan de recuperación del centro de la ciudad y se suma al proyecto de repavimentación de toda la extensión de calle Von Schroeders por un monto de $821 millones, faenas que se encuentran en ejecución en su primer tramo, entre Agua Santa y Álvarez, donde solamente se intervienen las aceras.

PURANOTICIA